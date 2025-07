Navio de carga com milhares de carros afundou e o prejuízo vai em 120 milhões de dólares

O Morning Midas, do qual falámos recentemente, afundou com milhares de carros a bordo, após um incêndio em alto mar. O valor dos carros está estimado em 120 milhões de dólares, num prejuízo que deverá ser consideravelmente superior.

Recentemente, informámos que a tripulação de um navio de carga que transportava cerca de 3000 veículos abandonou-o ao largo da costa do Alasca após um incêndio a bordo. Os 22 tripulantes terão sido evacuados, depois de não terem conseguido extinguir o fogo.

De nome Morning Midas, estava localizado a 300 milhas (ou 482,8 km) a sudoeste de Adak, no Alasca, tendo partidp do porto de Yantai, na China, e seguindo a caminho de Lazaro Cardenas, no México.

No total, o navio transportava 3159 veículos: cerca de 681 a 861 eram híbridos e outros 65 a 70 eram modelos totalmente elétricos.

Sabe-se que todos os veículos eram assinados por fabricantes de automóveis chinesas, incluindo a Great Wall Motor e a Chery.

Entretanto, o Morning Midas afundou e levou consigo mais de 120 milhões de dólares em carros.

Danos vão além dos carros

Os analistas estão a começar a calcular os danos, com as primeiras estimativas a prever que a perda pode custar à indústria automóvel cerca de 559 milhões de dólares, segundo a imprensa.

Embora o Anderson Economic Group (AEG) estime o valor da carga destruída em cerca de 120 milhões de dólares, o impacto económico mais amplo vai mais além.

Os esforços de limpeza, os danos ambientais e a perda de receita para uma série de pessoas e indústrias fazem parte das consequências.

A estimativa da AEG inclui, também, os custos projetados para operações de salvamento e reparação ambiental.

No entanto, não considera as perdas que concessionárias de automóveis, empresas de logística e clientes à espera podem enfrentar devido à interrupção das cadeias de fornecimento.

Morning Midas não foi o único navio a perder milhares de carros

O incidente do Morning Midas junta-se a outros, protagonizados pelo Felicity Ace e o Fremantle Highway.

Juntos, enviaram cerca de 11.000 veículos para o fundo do oceano e causaram mais de 1,8 mil milhões de dólares em perdas, de acordo com dados do Anderson Economic Group.

O valor da carga perdida pelo Morning Midas é, contudo, muito menor do que o dos desastres do Felicity Ace e do Fremantle Highway.

Em ambos os casos, os navios transportavam carros mais caros, resultando em perdas de carga estimadas 334,5 milhões de dólares e 302,6 milhões de dólares, respetivamente.