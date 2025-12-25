Starlink cresce a um ritmo alucinante e atinge um marco importante
As apostas de Elon Musk têm-se mostrado acertadas, na sua maioria. Tem-se focado em ofertas únicas e que muitos achavam possívels apenas no futuro. A Starlink é um desses serviços únicos, que está com um ritmo de crescimento alucinante e atingiu um marco importante.
Starlink: subscritores cresce a um ritmo alucinante
A Starlink, serviço de internet por satélite operado pela SpaceX, continua a sua trajetória de crescimento global, estabelecendo um novo recorde. De acordo com o último anúncio dos canais oficiais da empresa, a plataforma ultrapassou oficialmente a marca dos 9 milhões de subscritores ativos em todo o mundo.
O aspeto mais notável da conquista é a sua taxa de crescimento. Em apenas 47 dias, desde o anúncio de ter atingido a marca dos 8 milhões de subscritores, a Starlink adicionou mais de 1 milhão de novos utilizadores. Isto indica que a procura global por serviços de internet de banda larga por satélite atingirá o seu pico até ao final de 2025.
Starlink is connecting more than 9M active customers with high-speed internet across 155 countries, territories and many other markets.
Thank you to all our customers around the world! 🛰️❤️🌎 → https://t.co/lJSdYGR9qN pic.twitter.com/HpnDaKmJyL
— Starlink (@Starlink) December 23, 2025
Os dados divulgados pela empresa mostram que a Starlink adicionou uma média de 21,275 novos utilizadores ao sistema diariamente durante este período. O número médio de novos subscritores por dia, que rondava os 14,250 no período anterior, aumentou 50% no último mês e meio, ganhando força.
Empresa de Elon Musk atinge marco importante de utilizadores
Esta rápida expansão está diretamente ligada à cobertura da Starlink, que se estende a 155 países e regiões diferentes. O serviço superou as metas planeadas ao longo do ano, ultrapassando a marca dos 7 milhões de subscritores em agosto e a dos 8 milhões em novembro. O número de satélites ativos em órbita, superior a 9.300, fornece a capacidade de infraestrutura necessária para lidar com o crescente tráfego de utilizadores.
BREAKING: SpaceX has announced that @Starlink now has over 9 million customers, up from 8M in November and 7M in August 2025.
Starlink added a record 21,275 new customers on average per day since they hit 8M, smashing their previous record of 14,250. That growth rate is a… pic.twitter.com/AqqgERUkMh
— Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) December 23, 2025
Este crescimento global é impulsionado pela intensa necessidade em áreas rurais e remotas onde a infraestrutura tradicional de internet por fibra ótica ou cabo não chega. A Starlink tornou-se a solução digital mais essencial para residências, empresas e serviços de emergência em países com barreiras geográficas significativas.
A recente patente da Tesla para a integração discreta de receptores Starlink nos tejadilhos dos veículos demonstra que o aumento do número de subscritores de serviços móveis vai continuar no próximo período. Com a expansão para novos mercados nos primeiros meses do ano, a empresa está a aproximar-se rapidamente da marca dos 10 milhões de subscritores.