Starlink cresce a um ritmo alucinante e atinge um marco importante

As apostas de Elon Musk têm-se mostrado acertadas, na sua maioria. Tem-se focado em ofertas únicas e que muitos achavam possívels apenas no futuro. A Starlink é um desses serviços únicos, que está com um ritmo de crescimento alucinante e atingiu um marco importante.

Starlink: subscritores cresce a um ritmo alucinante

A Starlink, serviço de internet por satélite operado pela SpaceX, continua a sua trajetória de crescimento global, estabelecendo um novo recorde. De acordo com o último anúncio dos canais oficiais da empresa, a plataforma ultrapassou oficialmente a marca dos 9 milhões de subscritores ativos em todo o mundo.

O aspeto mais notável da conquista é a sua taxa de crescimento. Em apenas 47 dias, desde o anúncio de ter atingido a marca dos 8 milhões de subscritores, a Starlink adicionou mais de 1 milhão de novos utilizadores. Isto indica que a procura global por serviços de internet de banda larga por satélite atingirá o seu pico até ao final de 2025.

Os dados divulgados pela empresa mostram que a Starlink adicionou uma média de 21,275 novos utilizadores ao sistema diariamente durante este período. O número médio de novos subscritores por dia, que rondava os 14,250 no período anterior, aumentou 50% no último mês e meio, ganhando força.

Empresa de Elon Musk atinge marco importante de utilizadores

Esta rápida expansão está diretamente ligada à cobertura da Starlink, que se estende a 155 países e regiões diferentes. O serviço superou as metas planeadas ao longo do ano, ultrapassando a marca dos 7 milhões de subscritores em agosto e a dos 8 milhões em novembro. O número de satélites ativos em órbita, superior a 9.300, fornece a capacidade de infraestrutura necessária para lidar com o crescente tráfego de utilizadores.

Este crescimento global é impulsionado pela intensa necessidade em áreas rurais e remotas onde a infraestrutura tradicional de internet por fibra ótica ou cabo não chega. A Starlink tornou-se a solução digital mais essencial para residências, empresas e serviços de emergência em países com barreiras geográficas significativas.

A recente patente da Tesla para a integração discreta de receptores Starlink nos tejadilhos dos veículos demonstra que o aumento do número de subscritores de serviços móveis vai continuar no próximo período. Com a expansão para novos mercados nos primeiros meses do ano, a empresa está a aproximar-se rapidamente da marca dos 10 milhões de subscritores.