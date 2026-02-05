Segurança Social alerta: Autenticação de Dois Fatores será obrigatória em breve. Como ativar?

Recentemente, a Segurança Social alertou que a Autenticação de Dois Fatores (2FA) passará a ser obrigatória para todos os acessos que não sejam efetuados com a Chave Móvel Digital. Por isso, incentivou a sua ativação.

O 2FA é um método de segurança que exige duas formas de verificação para confirmar a identidade do utilizador.

Além da palavra-chave habitual, será solicitado um código temporário enviado para um dos contactos validados (telemóvel ou e-mail).

Citando a própria Segurança Social, a ativação da Autenticação de Dois Fatores no Portal da Segurança Social é um passo essencial para reforçar a proteção dos dados pessoais e garantir a máxima segurança nas interações digitais.

O processo é extremamente simples, rápido e intuitivo, permitindo elevar o nível de proteção da conta de forma imediata.

Por que motivo a Segurança Social está a incentivar a ativação?

A Segurança Social recorda que a ativação atempada do 2FA é fundamental pelos seguintes motivos:

Será obrigatório em breve : a autenticação com 2FA passará a ser obrigatória para todos os acessos que não sejam efetuados com a Chave Móvel Digital;

: a autenticação com 2FA passará a ser obrigatória para todos os acessos que não sejam efetuados com a Chave Móvel Digital; Garante o acesso futuro : ao ativar agora, é possível validar os contactos com tranquilidade, evitando dificuldades de acesso quando a obrigatoriedade entrar em vigor;

: ao ativar agora, é possível validar os contactos com tranquilidade, evitando dificuldades de acesso quando a obrigatoriedade entrar em vigor; Proteção reforçada: garante que apenas o utilizador tem acesso à sua área reservada, mesmo que a palavra-chave seja comprometida.

Como ativar a Autenticação de Dois Fatores?

Conforme explicámos anteriormente, o processo é simples:

Autentique-se no Portal da Segurança Social com o seu NISS e palavra-chave;

Siga as instruções de ativação: o sistema apresentará os passos para configuração da 2FA;

Confirme os seus contactos: verifique se o seu e-mail e número de telemóvel registados estão corretos e atualizados.

Veja o processo explicado em vídeo: