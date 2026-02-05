PplWare Mobile

Segurança Social alerta: Autenticação de Dois Fatores será obrigatória em breve. Como ativar?

  1. Joao Ptt says:
    5 de Fevereiro de 2026 às 12:31

    Algum motivo para a segurança social não suportar o WebAuthn e chaves de segurança FIDO2 ? Estas tecnologias previnem que os utilizadores caiam tão facilmente em esquemas de pescaria (“phishing”) de tentarem obter os seus dados via uma página falsa. Alguns serviços online (Github, Google) até já deixam autenticar só com o WebAuthn (na Google ainda tem de colocar o e-mail, e tem que ter a opção activada para evitar pedir a senha).

    • A_reply says:
      5 de Fevereiro de 2026 às 13:28

      Porque infelizmente o pessoal obedece e cala-se, e o instituo da informática, que estranhamente só gosta de desenvolver para a I.S.S., gosta de ir por atalhos simples e utilizar SDK, dados pela google ou equivalentes…
      FIDO2, dá trabalho 🙂

  2. Realista says:
    5 de Fevereiro de 2026 às 13:04

    No caso das empresas, se a contabilidade for feita externamente, vai ser uma confusão para partilhar os acessos.

  3. PGomes says:
    5 de Fevereiro de 2026 às 13:18

    E apenas permitem 2FA com SMS de telenovel e email, que são menos seguros do que uma app Authentcação ou usa chave FIDO.
    Estes gajos da função pública andam sempre uma década atrasados.

  4. rrrr says:
    5 de Fevereiro de 2026 às 13:48

    E brevemente vao ser 500 Fatores…hahahaha….continua a comedia neste país

  5. Artilheiro says:
    5 de Fevereiro de 2026 às 14:32

    As instituições do estado cada vez estão piores.
    Vai ser bonito para os contabilistas.

