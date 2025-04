Operadoras falharam no apagão, diz presidente da ANACOM

Depois do apagão energético que afetou especialmente Portugal e Espanha, são várias as opiniões sobre o sucedido e conclusões retiradas do que aconteceu. A presidente da ANACOM - Autoridade Nacional de Comunicações admitiu recentemente que as operadoras de comunicações falharam no apagão.

ANACOM: tempos de autonomia do backup não estavam preparados

O apagão afetou serviços essenciais como hospitais, transportes, telecomunicações e abastecimento de água. Em Lisboa, registaram-se longas filas em supermercados e escassez de água engarrafada. A Cruz Vermelha Portuguesa prestou apoio a passageiros retidos no Aeroporto de Lisboa, que enfrentou cancelamentos e atrasos.

Sandra Maximiano, presidente da ANACOM, admitiu que os tempos de autonomia do backup das empresas do setor não estavam preparados para o apagão que afetou Portugal na última segunda-feira.

Em declarações à SIC Notícias, Sandra Maximiano, diz que esse problema nos sistemas de backup fez com que "acontecesse toda esta falha".

Todos nós conseguimos estabelecer comunicações logo quando houve a falha energética, mas depois foi-se degradando e piorando ao longo do tempo

De relembrar que o apagão elétrico afetou Portugal no 28 de abril de 2025 teve um impacto significativo em várias áreas. As operadoras de telecomunicações, MEO, NOS e Vodafone, reportaram falhas generalizadas nos serviços móveis e fixos.

Segundo as informações, as operadoras ativaram os seus planos de contingência para mitigar os efeitos do apagão.

A ANACOM está a avaliar a resposta dos operadores durante o apagão e admite vir a aplicar coimas se apurar incumprimentos.