Especialistas pronunciam-se: esta é a distância mínima a que deve dormir do router Wi-Fi

Será aconselhável manter o router Wi-Fi ligado durante a noite? E que consequências pode ter para a saúde, se é que as tem, ter a cama demasiado perto dele?

Preocupações exageradas?

Na verdade, trata-se de um tema recorrente. É seguro e recomendável dormir junto ao router Wi-Fi? Pode o seu sinal afetar o descanso ou até a saúde?

Bom, ciclicamente, esta questão preocupa muitos utilizadores, e os especialistas abordam-na, por vezes, de forma demasiado ambígua, sem que pareça existir uma resposta totalmente clara e definitiva.

Contudo, os especialistas parecem estar a afinar os seus critérios. Por outras palavras, agora já se comprometem com uma posição mais concreta.

Um novo estudo procurou trazer alguma clareza ao tema e até respondeu à grande questão: qual deve ser a distância mínima a que é aconselhável dormir do router Wi-Fi?

Onde colocar o Wi-Fi para não afetar o sono

A maioria dos especialistas concorda que a radiação emitida pelos routers Wi-Fi não é perigosa. Ou seja, não é preocupante para a saúde humana, pois é considerada “não ionizante”. Mesmo a Organização Mundial da Saúde defende que não há evidências sólidas de que possa haver efeitos ou consequências graves.

Ainda assim, recomenda-se alguma precaução, sobretudo no que diz respeito ao descanso. Porquê esta aparente contradição? Segundo alguns relatórios, a exposição prolongada pode estar associada a perturbações do sono, especialmente em pessoas mais sensíveis, com tendência para insónias.

De acordo com a ICO Optics, a distância mínima aconselhável para dormir em relação ao router Wi-Fi é de cerca de 3 metros. Desta forma, minimiza-se a exposição aos campos eletromagnéticos (EMF). Para pessoas particularmente sensíveis, recomenda-se uma distância de cerca de 6 metros, e para crianças, ainda maior: entre 9 a 12 metros.

Os especialistas explicam também o motivo destas recomendações. Baseia-se na lei do inverso do quadrado aplicada aos sinais Wi-Fi: ao duplicar a distância em relação à fonte, a intensidade da radiação reduz-se para um quarto.

Em termos simples, ao afastar o router alguns metros da cama, reduz-se substancialmente a exposição ao sinal sem fios.

Os especialistas falam em “higiene digital”

Não é a primeira vez que os especialistas destacam as vantagens de desligar o Wi-Fi durante a noite, enquanto se dorme. Também recomendam evitar a presença de vários dispositivos sem fios, tablets, telemóveis, consolas e outros, demasiado perto da cama, já que todos emitem sinais e estímulos adicionais. A este conjunto de práticas chamam “higiene digital”.

Por vezes, o problema nem está tanto na tecnologia em si, mas na componente psicológica. Desligar-se conscientemente da tecnologia é também uma forma de relaxar e descansar melhor, que, no fundo, é o verdadeiro objetivo.