PplWare Mobile

Especialistas pronunciam-se: esta é a distância mínima a que deve dormir do router Wi-Fi

· Ciência 4 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Vítor M.

Tags:

  1. Ricardo says:
    6 de Novembro de 2025 às 21:43

    Eu durmo com um na mesinha de cabeceira durmo como uma pedra á mais de uma década…

    Responder
  2. Carlos Oliveira says:
    6 de Novembro de 2025 às 21:56

    O artigo inteiro sobre opiniões de “Especialistas” – porém sem citar o nome de um único sequer…

    Responder
  3. Luis says:
    6 de Novembro de 2025 às 21:59

    É obrigatório é pintar o quarto com tinta anti EMF… Quem mora em prédios não chega á reforma… Secalhar o objetivo é mesmo esse…

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Deveria haver uma marca obrigatória em todas as imagens geradas por IA?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

RSS Últimas do Fórum

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube

Renault Twingo E-Tech: B-Roll

Ao-Solar Extender da Nissan

Polestar - Google Maps live lane guidance