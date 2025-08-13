IPTV: multa de 750 e 5 mil euros. Lei prevê o dobro para reincidentes
A IPTV é a solução para muitos utilizadores. Estes recorrem a estes serviço e tudo poderá estar a mudar. Uma nova lei grega implementou a decisão de penalizar estas ações com multas que variam entre os 750 e os 5.000 euros, duplicando em caso de reincidência. Esta nova lei grega pode abrir um precedente para outros países.
A nova regulamentação aborda em detalhe o acesso ilegal a sinais audiovisuais ou conteúdos de fontes ilícitas. Aqui estão incluídas assinaturas piratas de IPTV ou sites ilegais de streaming, e estas novas regras procuram também processar os utilizadores que consomem este serviço. O processo pode ser iniciado oficiosamente pelas autoridades ou mediante denúncia por escrito.
Assim que um fornecedor ilegal de IPTV é identificado e os seus dados de utilizador são encontrados, é emitido um relatório policial. Este contém os dados do indivíduo, uma descrição dos factos e o valor da penalidade. Para os utilizadores particulares que acedem a conteúdos pirateados, a multa base é de 750 euros. Em caso de reincidência, a coima duplica para 1.500 euros.
Quando a utilização da IPTV for de natureza comercial, a coima começa nos 5.000 € por infração e aumenta para 10.000 € em caso de reincidência. Existe ainda uma multa de 1.500€ para quem reproduzir este conteúdo em público em qualquer tipo de local. A mesma escala também se aplica àqueles que utilizam equipamentos ou software, como descodificadores ou aplicações, para obter acesso ilegal.
Além disso, o acesso ilegal é considerado mesmo quando o dispositivo não está na posse do utilizador ou quando são utilizados dispositivos legais para além do que é autorizado. Um exemplo disto é a partilha de credenciais ou a extensão do sinal para além de uma licença.
O utilizador terá 10 dias para apresentar objeções. Caso não sejam aprovadas, o utilizador terá de pagar a coima. No entanto, o pagamento da multa não impede outras reivindicações, como a indemnização por danos, dos titulares dos direitos de autor.
Esta nova lei anti-IPTV que surgiu na Grécia contra os consumidores destes serviços ilegais pode ser um precedente para a duplicação noutros países onde já existem penalizações contra os fornecedores de IPTV, mas não contra os clientes finais.
estas leis serão desnecessarias, quando os paises criarem leis para impedir os preços absurdos que se praticam nos canais de desporto.
Em Portugal para se ver os jogos da 1ª liga de futebol em media tem de se pagar 50/60€ por mês. 6 a 7 % para quem ganha o ordenado minimo por mês que são milhões em Portugal.
Em resumo Futebol não é um desporto para ser assistido pela esmagadora maioria dos cidadãos o que na minha opinião é lamentavel.
Se os preços dos canais de desporto fossem minimamente justos à realidade de cada pais, certamente ganhariam todos com isso.
O mal dos canais de desporto é haver monopólios, o que faz com existam esses preços. Aqui em Portugal, a SporTV tem praticamente o exclusivo dos jogos, e ainda por cima tem participação das operadoras. Isso distorce o mercado e permite-lhes praticar os preços que entenderem. Se houvessem mais empresas a poder transmitir os jogos, haveria concorrência entre elas. A subscrição de desporto não são caras, as pessoas é que ganham pouco.
Teria graca o governo criar uma lei para multar quem usa iptv e nao implementar uma lei onde as rendas subam a valores incomportaveis para os portugueses viverem….so mesmo em Portugal ninguem se revolta. Em franca ja tinham posto o Macron numa estaca de madeira
Em portugal não passa nada! Se o governo permite que quartos andem a ser alugados a 600 euros e casas studio a meio milhao e emigracao descontrada acham mesmo que isto avanca? E o unico pais do mundo onde para se ver jogos do benfica e preciso 20% do salario minimo
E então queria o quê? Que o governo fosse impedir alguém de alugar um quarto a 600€ ? Não estamos na Venezuela, ainda… O que faz com que alguém possa alugar um quarto a 600€ é a escassez, a oferta reduzida. E isso combate-se com mais oferta no mercado, e a oferta não se incentiva com tabelamento de preços, proibições, etc.
Aqui na suica para se ver jogos do maior clube do pais gasta se 0.5% do salario minimo em Portugal 20%
O problema em Portugal nem é o preço da subscrição, são os salários.
Ninguém diria…um emigrante ressabiado. LOOOOL
Bruce, quem é o maior clube da Suíça?
Tu pagas para ver aquele futebol?
Também podias explicar como se paga 20% em Portugal, para se ver o maior clube.
Ou mandaste a posta de pescada só para o ar?
“Good luck”
A Grécia é um país onde há muitos vícios de ter as coisas sem pagar. No metro de Atenas a maior parte das pessoas utilizavam o serviço sem pagar, era algo muito comum. E deviam ser tanta gente a usar IPTV que os negócios legítimos sentiram bastante, para o governo agir. Quando este tipo de uso ilegítimo é residual, não há grande necessidade dos operadores em pressionar os governos.
Seria giro ver o café por baixo de mim levar multas a torta e a direito com a quantidade de malta que vai usar o wifi deles para ver iptv.
Mas não deixa de ser engraçado depois de bloqueios e bloqueios como já viram que não conseguem controlar vai a última opção multas para quem usa ahahahahahah
Estou para ver quando vão começar a tentar proibir as VPN’s ahah
Os milhoes de lucros nunca vão chegar!!! Mas deixo o alerta, não abram a caixa de pandora, hoje ainda sao poucos os que “fazem” IPTV, são mais os que “compram” o IPTV para ver, ainda é algo meio escondido a maneira como se faz, tal como partilhar internet a larga distancia, SE a forma de como se faz IPTV e como se partilha internet a longa distancia começar a ser publicada, massificada, ai o rombo vai ser grande, acho que será melhor não se mexer nas abelhas. Metam a malta a pagar 5€ou 10€ para ver a bola na televisão e o IPTV acaba no dia a seguir.