IPTV: multa de 750 e 5 mil euros. Lei prevê o dobro para reincidentes

Autor: Pedro Simões

  1. TugaPobre says:
    13 de Agosto de 2025 às 08:46

    estas leis serão desnecessarias, quando os paises criarem leis para impedir os preços absurdos que se praticam nos canais de desporto.
    Em Portugal para se ver os jogos da 1ª liga de futebol em media tem de se pagar 50/60€ por mês. 6 a 7 % para quem ganha o ordenado minimo por mês que são milhões em Portugal.
    Em resumo Futebol não é um desporto para ser assistido pela esmagadora maioria dos cidadãos o que na minha opinião é lamentavel.
    Se os preços dos canais de desporto fossem minimamente justos à realidade de cada pais, certamente ganhariam todos com isso.

    • David Guerreiro says:
      13 de Agosto de 2025 às 09:42

      O mal dos canais de desporto é haver monopólios, o que faz com existam esses preços. Aqui em Portugal, a SporTV tem praticamente o exclusivo dos jogos, e ainda por cima tem participação das operadoras. Isso distorce o mercado e permite-lhes praticar os preços que entenderem. Se houvessem mais empresas a poder transmitir os jogos, haveria concorrência entre elas. A subscrição de desporto não são caras, as pessoas é que ganham pouco.

    • Toni da Adega says:
      13 de Agosto de 2025 às 09:48

      Teria graca o governo criar uma lei para multar quem usa iptv e nao implementar uma lei onde as rendas subam a valores incomportaveis para os portugueses viverem….so mesmo em Portugal ninguem se revolta. Em franca ja tinham posto o Macron numa estaca de madeira

  2. Bruce says:
    13 de Agosto de 2025 às 08:53

    Em portugal não passa nada! Se o governo permite que quartos andem a ser alugados a 600 euros e casas studio a meio milhao e emigracao descontrada acham mesmo que isto avanca? E o unico pais do mundo onde para se ver jogos do benfica e preciso 20% do salario minimo

    • David Guerreiro says:
      13 de Agosto de 2025 às 09:44

      E então queria o quê? Que o governo fosse impedir alguém de alugar um quarto a 600€ ? Não estamos na Venezuela, ainda… O que faz com que alguém possa alugar um quarto a 600€ é a escassez, a oferta reduzida. E isso combate-se com mais oferta no mercado, e a oferta não se incentiva com tabelamento de preços, proibições, etc.

  3. Bruce says:
    13 de Agosto de 2025 às 08:54

    Aqui na suica para se ver jogos do maior clube do pais gasta se 0.5% do salario minimo em Portugal 20%

  4. Mr. X says:
    13 de Agosto de 2025 às 09:47

    “Good luck”

  5. David Guerreiro says:
    13 de Agosto de 2025 às 09:47

    A Grécia é um país onde há muitos vícios de ter as coisas sem pagar. No metro de Atenas a maior parte das pessoas utilizavam o serviço sem pagar, era algo muito comum. E deviam ser tanta gente a usar IPTV que os negócios legítimos sentiram bastante, para o governo agir. Quando este tipo de uso ilegítimo é residual, não há grande necessidade dos operadores em pressionar os governos.

  6. Rui says:
    13 de Agosto de 2025 às 09:55

    Seria giro ver o café por baixo de mim levar multas a torta e a direito com a quantidade de malta que vai usar o wifi deles para ver iptv.
    Mas não deixa de ser engraçado depois de bloqueios e bloqueios como já viram que não conseguem controlar vai a última opção multas para quem usa ahahahahahah
    Estou para ver quando vão começar a tentar proibir as VPN’s ahah

  7. Nuno says:
    13 de Agosto de 2025 às 10:21

    Os milhoes de lucros nunca vão chegar!!! Mas deixo o alerta, não abram a caixa de pandora, hoje ainda sao poucos os que “fazem” IPTV, são mais os que “compram” o IPTV para ver, ainda é algo meio escondido a maneira como se faz, tal como partilhar internet a larga distancia, SE a forma de como se faz IPTV e como se partilha internet a longa distancia começar a ser publicada, massificada, ai o rombo vai ser grande, acho que será melhor não se mexer nas abelhas. Metam a malta a pagar 5€ou 10€ para ver a bola na televisão e o IPTV acaba no dia a seguir.

