Em Portugal, qual o município com melhor presença na Internet?

De dois em dois anos, um estudo avalia como os municípios portugueses se apresentam na Internet. A edição de 2025 traz novidades no topo, bem como alguns alertas.

A transformação digital da administração pública portuguesa é um processo em curso há décadas, mas a verdade é que nem todos os municípios evoluem ao mesmo ritmo.

A medir esse progresso - ou a falta dele - está o Índice da Presença na Internet das Câmaras Municipais (IPIC). Realizado de dois em dois anos, desde 1999, o estudo avalia a presença online de todos os municípios do país.

Esta segunda-feira, numa cerimónia realizada na Universidade das Nações Unidas - Unidade Operacional em Governação Eletrónica (UNU-EGOV), em Guimarães, Braga, foi apresentada a 13.ª edição, o IPIC25, promovida pela Agência para a Reforma Tecnológica do Estado (ARTE), em colaboração com a Universidade do Minho (UMinho) e a UNU-EGOV.

Valongo no lugar cimeiro

A grande surpresa desta edição foi Valongo. O município do distrito do Porto subiu ao primeiro lugar do ranking global, seguido de Águeda e Coimbra, fechando o top 3.

Com menções honrosas, seguiram-se Porto de Mós, Braga, Porto, Sabrosa, Murça - vencedor da edição de 2023 -, Cascais e Proença-a-Nova.

Valongo não se ficou pelo topo do ranking geral: liderou também três dos quatro critérios avaliados, nomeadamente:

Conteúdos e atualização;

Acessibilidade e navegabilidade;

Participação.

Só nos serviços online é que o município de Valongo foi ultrapassado por Águeda.

Progressos reais, mas lacunas persistentes

Conforme divulgado, o estudo aponta para uma estabilização da maturidade digital dos municípios portugueses. Contudo, apesar de o fosso entre os melhores e os piores estar a diminuir, há sinais de estagnação em áreas fundamentais.

Neste contexto, houve melhorias na autenticação dos serviços online, mas a diversidade de meios de pagamento eletrónico é praticamente inexistente.

Além disso, ainda que a participação cidadã tenha atingido o valor médio mais elevado desde 2016, impulsionada pela presença nas redes sociais e pela transparência de dados, os mecanismos reais de discussão e auscultação pública continuam subdesenvolvidos.

Ainda há "muita estrada para andar"

As conclusões do IPIC25 deixam um recado claro: a presença digital dos municípios portugueses melhorou, mas de forma desigual e incompleta.

Serviços online mais acessíveis, maior diversidade de pagamentos eletrónicos e ferramentas que promovam o envolvimento real dos cidadãos continuam a ser os grandes desafios por resolver.

A distinção de Valongo é um exemplo a seguir. Contudo, para que o sucesso do município seja regra e não exceção, é preciso uma aposta mais consistente e transversal a todo o país.

Continua a ser evidente a necessidade de uma maior aposta na prestação de serviços online e no desenvolvimento de ferramentas e iniciativas que fomentam a participação eletrónica e o envolvimento do cidadão.

Indicam as conclusões do estudo, citadas pela agência Lusa.

Por que motivo a presença online dos municípios é importante?

Os municípios são a camada da administração pública mais próxima dos cidadãos.

Estar bem representado online significa que qualquer pessoa pode consultar horários, documentos, regulamentos, obras, orçamentos e decisões da câmara sem sair de casa, algo especialmente importante para quem tem mobilidade reduzida, vive em zonas rurais ou tem horários incompatíveis com o atendimento presencial.

Uma presença digital madura permite, também, que os cidadãos submetam pedidos, paguem taxas, renovem licenças ou acompanhem processos administrativos online, reduzindo filas, burocracia e custos para ambos os lados.

A transparência é outro fator crítico: quando uma câmara publica as suas contas, atas e decisões de forma clara, aumenta a confiança nas instituições, um pilar essencial da democracia local.

Há ainda a dimensão da participação cívica. Plataformas digitais bem desenhadas permitem que os cidadãos se envolvam em consultas públicas e orçamentos participativos com muito mais facilidade do que pelos canais tradicionais.

Por fim, uma presença online de qualidade é um fator de equidade, na medida em que garante que o acesso aos serviços públicos não depende da localização geográfica ou da disponibilidade horária de cada pessoa.

Em termos de território, é uma importante montra para investidores, turistas e novos moradores.