Governança: saiba o que é e a sua importância nas organizações

Governança (ou governação, em português de Portugal) é o conjunto de processos, regras, estruturas e práticas que orientam a forma como uma organização é gerida e controlada.

O principal objetivo da Governança é garantir que a instituição atua de forma eficiente, ética, transparente e responsável, cumprindo os seus objetivos e prestando contas a quem tem interesse na sua atividade (os chamados stakeholders, por exemplo, acionistas, colaboradores, clientes, cidadãos, etc.).

Tipos de Governança

Governação Corporativa

Refere-se à gestão e ao controlo das empresas. Garante que há transparência, responsabilidade e equilíbrio nas decisões da administração.

Exemplo: existência de conselhos de administração, auditorias internas, códigos de ética.

Governação das Tecnologias de Informação (TI)

Assegura que a tecnologia é utilizada de forma a apoiar os objetivos da organização, controlando riscos e otimizando recursos.

Exemplo: frameworks como COBIT, ITIL ou a norma ISO/IEC 38500.

Governação da Cibersegurança

Define políticas, responsabilidades e processos para proteger os sistemas e os dados da organização.

Exemplo: baseia-se em normas como a ISO/IEC 27001 ou o NIST Cybersecurity Framework.

Governação Pública

Refere-se à forma como as instituições públicas são geridas, com foco na transparência, prestação de contas e participação dos cidadãos. Exemplo: portais de transparência, consultas públicas, auditorias externas.

Em resumo, a Governação é a forma como uma organização é orientada e controlada para assegurar que as decisões são bem tomadas, de forma responsável e alinhadas com os seus objetivos.