Segurança Social: Autenticação de Dois Fatores (2FA) será obrigatória
Em breve, a Autenticação de Dois Fatores (2FA) será obrigatória para aceder ao Portal da Segurança Social. Saiba já como vai poder ativar.
A ativação de 2FA será aplicada nos acessos não efetuados através de Chave Móvel Digital, um método que por si mesmo já garante a segurança e proteção dos seus dados.
Porquê ativar o 2FA?
O 2FA adiciona uma camada extra de segurança, tornando a sua conta quase impenetrável. Para além da sua palavra-chave, será necessária uma confirmação através de um código enviado para o seu e-mail ou telemóvel.
A 2FA é um método de segurança que exige duas formas de verificação para confirmar a identidade do utilizador antes de conceder o acesso. Em vez de depender apenas da sua Palavra-Chave (o primeiro fator), será exigido um segundo fator, que é um código temporário enviado para um dos seus contactos validados: telemóvel ou e-mail.
Como ativar o 2FA no Portal da Segurança Social?
- 1. Aceda ao Portal da Segurança Social e autentique-se com o seu NISS e palavra-chave
- 2. Siga as instruções para ativar a 2FA
- 3. Confirme os seus contactos atuais (e-mail e telemóvel). Se os seus contactos estiverem desatualizados, aproveite para corrigi-los.
Nota: De referir que por agora essa opção ainda não está disponível na página da Segurança Social Direta.
Leia também: