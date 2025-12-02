Segurança Social: Autenticação de Dois Fatores (2FA) será obrigatória

Em breve, a Autenticação de Dois Fatores (2FA) será obrigatória para aceder ao Portal da Segurança Social. Saiba já como vai poder ativar.

A ativação de 2FA será aplicada nos acessos não efetuados através de Chave Móvel Digital, um método que por si mesmo já garante a segurança e proteção dos seus dados.

Porquê ativar o 2FA?

O 2FA adiciona uma camada extra de segurança, tornando a sua conta quase impenetrável. Para além da sua palavra-chave, será necessária uma confirmação através de um código enviado para o seu e-mail ou telemóvel.

A 2FA é um método de segurança que exige duas formas de verificação para confirmar a identidade do utilizador antes de conceder o acesso. Em vez de depender apenas da sua Palavra-Chave (o primeiro fator), será exigido um segundo fator, que é um código temporário enviado para um dos seus contactos validados: telemóvel ou e-mail.

Como ativar o 2FA no Portal da Segurança Social?

1. Aceda ao Portal da Segurança Social e autentique-se com o seu NISS e palavra-chave

2. Siga as instruções para ativar a 2FA

3. Confirme os seus contactos atuais (e-mail e telemóvel). Se os seus contactos estiverem desatualizados, aproveite para corrigi-los.

Nota: De referir que por agora essa opção ainda não está disponível na página da Segurança Social Direta.

