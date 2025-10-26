Halloween GoodOffer24: ofertas exclusivas em software essencial para PC
A campanha Halloween GoodOffer24 chega com descontos diretos em chaves digitais para Ativar Windows e aumentar a produtividade com o Office — tudo com entrega rápida por email. Para começar, conheça já as promoções de Windows 11 Pro OEM e de Windows 10 Pro OEM, ambas elegíveis para o cupão TT30.
A seleção inclui Windows 10/11 e Office, com valores finais após cupão e sem surpresas. As chaves digitais são enviadas por email e a ativação faz-se em poucos minutos nas Definições do Windows. Lembre-se: utilize sempre os links oficiais e aplique o cupão TT30 no checkout para garantir o desconto adicional.
Promoção de Halloween: aplique o cupão TT30 no checkout e obtenha 30% de desconto adicional nas ofertas abaixo. Os preços indicados já refletem o valor final com o cupão aplicado.
Por que aproveitar a Halloween Sale
- Entrega rápida por email: recebe a chave digital e ativa em minutos.
- Preços agressivos: cupão TT30 garante o desconto adicional de 30%.
- Flexibilidade: escolha entre Windows 10/11 e várias versões do Office, conforme a necessidade.
- Instalação simples: ativação diretamente em Definições > Atualização e Segurança > Ativação.
Destaques da campanha (preços finais com TT30)
Windows
- Windows 11 Pro OEM CD-KEY Global — 20,4€
- Windows 10 Pro OEM CD-KEY Global — 15,4€
- Windows 10 Enterprise LTSC 2021 CD-KEY Global — 11,9€
- Windows 11 Home OEM CD-KEY Global — 17,9€
- Windows 10 Home OEM CD-KEY Global — 14€
Office
- Office 2016 Pro Plus CD-KEY Global — 26,2€
- Office 2019 Pro Plus CD-KEY Global — 47,8€
- Office 2021 Pro Plus CD-KEY Global — 71,5€
Pacotes combinados
- Pack Windows 10 Pro + Office 2016 Pro Plus — 37,2€
- Pack Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Plus — 53,4€
Como ativar a sua chave digital
- Compre a chave digital a partir dos links acima e finalize a compra.
- Receba a chave no email utilizado no checkout.
- No Windows, vá a Definições > Atualização e Segurança > Ativação e selecione Alterar chave do produto.
- Introduza a chave e conclua a ativação com ligação à Internet.
Dicas originais para tirar mais partido do Windows (PT-PT)
Estas sugestões são pouco divulgadas, funcionam nas versões portuguesas do Windows 10/11 e melhoram manutenção, segurança e produtividade sem recorrer a software externo.
1) Limpeza profunda de componentes com DISM
Abra o PowerShell como administrador e execute:
DISM /Online /Cleanup-Image /StartComponentCleanup
Este comando remove componentes antigos do sistema (após atualizações), recupera espaço e pode reduzir o tempo de manutenção. É seguro e suportado pela Microsoft.
2) Garantir TRIM regular nos SSD
Pesquise “Otimizar unidades” no menu Iniciar e abra a ferramenta. Selecione o SSD e clique em Otimizar. Depois, em Alterar definições, ative a otimização semanal. O TRIM mantém o desempenho do SSD consistente ao longo do tempo.
3) Ativar proteção contra ransomware (Acesso a pastas controlado)
Em Definições > Atualização e Segurança > Segurança do Windows > Proteção contra vírus e ameaças, entre em Gerir proteção contra ransomware e ative Acesso a pastas controlado. Isto impede alterações não autorizadas a documentos, imagens e áreas críticas do utilizador.
4) Histórico da Área de Transferência (produtividade real)
Ative o histórico com Windows + V (ou em Definições > Sistema > Área de Transferência). Poderá colar itens anteriores, fixar conteúdos e sincronizar entre dispositivos com a mesma conta. Ganha-se velocidade em tarefas repetitivas.
5) Windows Sandbox para testar ficheiros em segurança (Pro/Enterprise)
Ative em Painel de Controlo > Programas e Funcionalidades > Ativar ou desativar funcionalidades do Windows > Sandbox do Windows (requer virtualização ativa na BIOS/UEFI). Abre um ambiente isolado e descartável para testar ficheiros ou instaladores sem afetar o sistema principal.
Boas práticas de compra e ativação
- Guarde a sua chave digital em local seguro (ex.: gestor de palavras-passe).
- Antes de reinstalar, faça cópia de segurança de documentos, credenciais e favoritos.
- Instale drivers oficiais do fabricante (chipset, gráfica, rede) após a primeira atualização.
- Use o cupão TT30 apenas nos canais oficiais listados neste artigo.
Conclusão
A Halloween Sale da GoodOffer24 reúne descontos objetivos e fáceis de aplicar com o cupão TT30, cobrindo chaves digitais de Windows e Office para diferentes perfis de utilização. Com entrega rápida por email e ativação direta no sistema, é uma oportunidade simples para renovar o software essencial do PC, reforçada pelas dicas práticas acima para garantir desempenho, segurança e fiabilidade no dia a dia.
