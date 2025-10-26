ESET HOME Security protege as casas contra ciberameaças avançadas

A ESET, a maior empresa europeia de cibersegurança, anunciou a atualização da sua oferta de consumo, ESET HOME Security, e da sua oferta para pequenos escritórios/escritórios domésticos (SOHO), ESET Small Business Security.

Nova versão do ESET HOME Security com remediação de Ransomware

A atualização introduz novas funcionalidades, como a Remediação de Ransomware, juntamente com funções melhoradas nas funcionalidades existentes, incluindo o Monitor de Microfone e o Inspetor de Segurança de Websites.

Este lançamento também valoriza a VPN como uma ferramenta crítica de cibersegurança. Para isso, a ESET disponibilizou a ESET VPN não apenas para utilizadores do ESET HOME Security Ultimate, mas também para aqueles com o ESET HOME Security Premium.

Reconhecendo as fraudes como uma ameaça global que pode prejudicar praticamente qualquer pessoa, em qualquer lugar, a qualquer momento, a ESET oferece agora proteção melhorada contra fraudes, lidando com ataques provenientes de todos os tipos de fontes, incluindo SMS, email, chamadas telefónicas, URLs, códigos QR, ficheiros maliciosos e mais.

A plataforma de gestão de segurança ESET HOME atualizada introduz também uma gestão de segurança simplificada, tornando mais fácil para os administradores domésticos protegerem as suas famílias e para os utilizadores SOHO observarem exatamente quem e o que está protegido, além de distribuir apps de segurança com uma experiência consistente e simplificada.

Como fornecedor inovador de proteção digital, a ESET monitoriza cuidadosamente o panorama atual de ciberameaças e desenvolve as suas soluções de proteção de acordo com isso A proteção reforçada contra fraudes, a adição da Remediação de Ransomware e várias melhorias na proteção da privacidade tornam as ofertas da ESET, tanto de consumo como para SOHO, soluções robustas e completas para casas e pequenos escritórios/escritórios domésticos que procuram segurança fiável, com baixo impacto no desempenho e fácil de usar

afirmou Viktória Ivanová, vice-presidente do segmento de consumo e IoT da ESET.

O ESET HOME Security e o ESET Small Business Security estão disponíveis em todos os principais sistemas operativos, incluindo Windows, macOS, Android e iOS, e cobrem todos os dispositivos domésticos inteligentes típicos. Para além disso, o ESET Small Business Security também protege servidores Windows.

Melhorias-chave do ESET HOME Security (para Windows) incluem:

Remediação de Ransomware: Originalmente desenvolvida para grandes empresas, a Remediação de Ransomware minimiza o impacto dos ataques de ransomware. Assim que uma potencial ameaça de ransomware é identificada pelo ESET Ransomware Shield, a Remediação de Ransomware cria imediatamente backups dos ficheiros afetados e, após a ameaça ser mitigada, restaura os ficheiros, revertendo efetivamente o sistema para o seu estado anterior;

Proteção de privacidade: o novo Monitor de Microfone deteta e alerta os utilizadores sobre qualquer tentativa não autorizada de aceder ao hardware do microfone em dispositivos Windows;

Segurança do navegador: o novo Inspetor de Segurança de Websites adiciona uma camada extra de proteção contra phishing, fraudes e websites maliciosos. Esta funcionalidade verifica o HTML renderizado no navegador para detetar conteúdo malicioso que não é detetado ao nível da rede nem pela lista negra de URLs.

Melhorias-chave do ESET Cyber Security (para macOS) incluem:

Suporte para macOS 26 Tahoe: Os utilizadores podem desfrutar do ESET Cyber Security na versão mais recente do macOS;

Suporte para HTTPS e HTTP/3: Melhora a proteção geral dos utilizadores quando online;

Controlo de Dispositivos: Esta funcionalidade monitoriza e gere dispositivos externos ligados ao Mac. Ajuda a proteger contra malware e transferências não autorizadas de dados, restringindo o acesso a tipos específicos de dispositivos ou mesmo a dispositivos individuais.

Todas estas melhorias foram concebidas para lidar com o cenário de ciberameaças em constante evolução, com especial atenção à prevenção. A ESET acredita também na importância da ciberhigiene e da experiência do utilizador, porque uma cibersegurança verdadeiramente eficaz deve ser fácil de configurar e administrar.