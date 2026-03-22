Firefox lança VPN grátis que não vende dados dos utilizadores

A Mozilla tende a dar aos utilizadores as ferramentas que estes necessitam. Assim, e após quase um ano de testes, os utilizadores do Firefox podem agora usufruir de uma VPN grátis. Aqui estão as suas funcionalidades e as suas limitações.

Firefox lança VPN grátis para todos

Os utilizadores da Internet são constantemente bombardeados por tentativas de roubo de dados e rastreio. Assim, qualquer notícia relacionada com a privacidade é bem-vinda. Muito em breve, o browser Firefox vai lançar uma VPN grátis com muitas vantagens e, como seria esperado, algumas limitações.

Estará presente na atualização do Firefox 149, que será lançada a 24 de março, e incluirá outras novidades, como um botão para desativar toda a IA, ecrã dividido e muito mais. Existem muitas VPN gratuitas, mas, na maioria delas, quem não pagar tem um problema bem conhecido. Comercializam os dados e registos de utilização da VPN. Felizmente, isto não acontece com a VPN para o Firefox.

A VPN gratuita do Firefox funciona como um proxy, ocultando o endereço IP e encriptando a ligação sem exigir a instalação de qualquer aplicação. Ao contrário de outras VPN gratuitas, não vende os seus dados e não mantém registos. Não deve ser esquecido que a Mozilla já tem uma VPN paga, a Mozilla VPN, pelo que, logicamente, não quer que a versão gratuita canibalize a paga, razão pela qual tem algumas limitações.

Mozilla não vende dados dos utilizadores

Em primeiro lugar, esta é uma VPN exclusiva para browsers. Oculta o endereço IP quando se visita sites, mas não em aplicações fora do browser. Além disso, o plano apenas permite 50 GB de dados por mês. Isto é suficiente para quem usar a VPN apenas para navegar na Internet, mas pode não ser suficiente se descarregar ou ver filmes em streaming. Como é grátis, é normal que a sua velocidade de navegação seja reduzida.

Como se viu na versão beta, outra limitação é que não se pode escolher o país de origem do endereço IP da VPN. Portanto, é inútil a quem precisar de um IP do Japão ou dos Estados Unidos para aceder a um website ou serviço. No entanto, pode ter-se sorte de receber um endereço IP do país necessário. O Firefox VPN irá atribuir o servidor mais rápido, que provavelmente estará num país vizinho ou mesmo no próprio país.

Estas limitações são esperadas numa VPN gratuita. A vantagem de utilizar a VPN do Firefox é que não se precisa de instalar qualquer aplicação ou extensão. Tem-se a tranquilidade de saber que não irá utilizar os dados. Infelizmente, por enquanto, o Firefox VPN só está disponível nos Estados Unidos, França, Alemanha e Reino Unido. Esperamos que chegue a Portugal e mais países em breve.