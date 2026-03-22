Microsoft reconhece problemas do Windows 11 e tem plano para o transformar

Têm sido muitos os problemas no Windows 11 e a Microsoft tem noção disso. A empresa tem procurado melhorar algumas áreas, mas agora parece ter tomado um rumo mais direto. Finalmente reconheceu problemas do Windows 11 e tem plano para o transformar.

Microsoft reconhece falhas do Windows 1

A Microsoft parece ter finalmente ouvido as preces dos utilizadores do Windows 11. Após um período marcado por críticas à integração forçada de IA e a alguns problemas de desempenho, a tecnológica de Redmond prepara-se para uma autêntica limpeza. Vai-se focar no que realmente importa: a estabilidade e a experiência de quem usa o sistema diariamente.

A estratégia da gigante do software para os próximos meses é clara e passa por devolver ao Windows a sobriedade que muitos sentiam faltar. Pavan Davuluri, o rosto por trás do sistema operativo, confirmou que a empresa está a "refinar ativamente aspetos fundamentais da experiência para garantir que esta cumpre os padrões de qualidade antes de chegar aos clientes". Este novo fôlego traduz-se em mudanças práticas que prometem transformar a fluidez do sistema.

Um dos pontos mais sensíveis tem sido a constante interrupção por notificações e atualizações. A Microsoft quer colocar um travão nesta postura invasiva, reduzindo os reinícios automáticos e permitindo que as atualizações sejam geridas de forma mais discreta. No fundo, o objetivo é que o Windows 11 deixe de ser um obstáculo e passe a ser a ferramenta invisível que deve ser.

Está preparado um plano para o transformar

O Explorador de Ficheiros, peça central da produtividade, será alvo de uma otimização profunda. A promessa é de uma abertura quase instantânea e uma navegação livre de "cintilações" ou atrasos. Além disso, a gestão da memória RAM será revista para libertar recursos, uma alteração que será particularmente sentida em máquinas com especificações mais modestas, como as de 8 GB.

A barra de tarefas, alvo de discórdia desde o lançamento do sistema, deverá ganhar a mobilidade perdida, permitindo o seu posicionamento no topo ou nas laterais do ecrã. Paralelamente, a empresa decidiu abrandar a integração do Copilot em aplicações nativas como a Ferramenta de Recorte ou o Bloco de Notas, onde a sua presença era vista como redundante.

Esta mudança de rumo mostra que o feedback dos utilizadores e dos Windows Insiders está a ter peso nas decisões de Redmond. Ao privilegiar o desempenho e a estabilidade em detrimento de funcionalidades acessórias, a Microsoft parece estar no caminho certo para recuperar a confiança dos utilizadores. É uma evolução necessária para garantir que o Windows 11 se mantém como a escolha lógica.