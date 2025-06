Liquid Glass da Apple é uma inovação? Microsoft já usou há 10 anos no Windows Vista!

A keynote de abertura da WWDC 2025 trouxe importante da Apple. Há uma mudança grande no design que o iOS 26, no macOS Tahoe 26 e nas restantes versões, que será expressa no Liquid Glass e que mudará tudo em breve. Esta promete ser uma revolução que, curiosamente, já era conhecida. Veio com o Windows Vista há quase uma década!

Liquid Glass da Apple será uma inovação?

Liquid Glass é o nome que a Apple escolheu para a sua nova linguagem de design. Esta será utilizada tanto no iOS 26 como no macOS Tahoe 26 e no iPadOS 26. O próprio nome já deixa claro o que se vai encontrar no ecrã: a transparência será o foco principal.

No que se viu no macOS 26, por exemplo, a barra de ferramentas superior torna-se completamente transparente para se misturar com o papel de parede. Os menus secundários também adotam este estilo translúcido. O objetivo: dar muito mais destaque ao conteúdo que aparece no ecrã.

Mas esta ideia não é totalmente nova. Poucos minutos após o anúncio, uma publicação no X deixou claro, recordando que já tínhamos visto isto no Windows Vista. A conta de paródia "JonyIveParody" partilhou uma captura de ecrã do Windows Vista com a mensagem: "Apresentando o Liquid Glass". Em poucas horas, a publicação teve quase 2 milhões de visualizações e milhares de interações.

Microsoft já usou há 10 anos no Windows Vista

De facto, há quase dez anos, o Windows Vista já incluía uma interface gráfica denominada "Windows Aero", também presente no Windows 7. Substituiu a "Luna" utilizada no Windows XP. Dentro do "Windows Aero", estava o tema "Aero Glass", exclusivo das versões mais premium do Vista e do Windows 7. Este acrescentou alguns dos efeitos visuais mais marcantes do sistema. Entre eles, o efeito de transparência que tanto foi comentado nos últimos dias.

O Aero Glass proporcionou um efeito tridimensional nas bordas das janelas, permitindo ver através delas como se fossem feitas de vidro, muito semelhante ao conceito agora promovido pela Apple. Este estilo foi também aplicado à barra de ferramentas, ao menu Iniciar e ainda a elementos como os botões do Windows Media Player e do Internet Explorer.

Obviamente, tudo isto é somente uma curiosidade que se tornou viral nas redes sociais. Mas a verdade é que a Microsoft já optou por um design semelhante ao que a Apple introduz como uma grande inovação, mas há quase dez anos. Este é só mais um caso em que a Apple parece seguir o que a concorrência já usou há alguns anos e que, neste caso, abandonou.