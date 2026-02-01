Microsoft reduz Copilot no Windows 11 após queixas de utilizadores

A IA tem sido uma promessa para o Windows 11, com várias integrações. No entanto, e segundo informações, a Microsoft está a rever a sua estratégia de “IA em todo o lado” no Windows 11. Isto, repensando as integrações do Copilot e funcionalidades controversas como o Windows Recall.

Microsoft reduz Copilot no Windows 11

A Microsoft parece estar a repensar a sua estratégia de integrar massivamente inteligência artificial no Windows 11, após ter recebido críticas da comunidade de utilizadores. Não só os utilizadores expressaram o seu descontentamento com as mudanças na IA anunciadas para o Windows 11, como os programadores e veteranos do ecossistema Windows também criticaram esta estratégia nos últimos meses.

Do que se sabe, a Microsoft está a rever quais as características de IA que realmente fazem sentido no sistema operativo e quais as que geram mais rejeição do que valor. Algumas destas integrações podem ser removidas ou descartadas no futuro. O relatório indica que várias funcionalidades do Copilot no Windows 11 estão atualmente em revisão.

Ao longo do último ano, a Microsoft o Copilot em aplicações importantes, como o Explorador de Ficheiros, o Bloco de Notas e o Paint. Para muitos, estas adições não apresentaram uma utilidade clara e contribuíram para uma sensação geral de desorganização. A controvérsia intensificou-se em novembro, quando Pavan Davuluri, presidente da Windows, afirmou que o sistema operativo iria evoluir para um “sistema agente “.

Queixas de utilizadores levam à mudança na IA

A declaração gerou milhares de reações negativas nas redes sociais, com a maioria dos utilizadores a rejeitar veementemente esta visão. Fontes indicam que a Microsoft está a abandonar a abordagem “IA em todo o lado” para se concentrar em características que realmente acrescentam valor à experiência do Windows 11.

Isto pode traduzir-se na remoção de algumas integrações e na descontinuação do Copilot em determinadas aplicações, simplificando a experiência do utilizador. Outro ponto crucial desta análise é o Windows Recall, uma das funcionalidades mais controversas. Desde o seu anúncio, causou sérias preocupações com a privacidade e segurança, levando a Microsoft a adiar o lançamento e a ativar opções para proteger os utilizadores.

Segundo as informações mais recentes, a empresa considera que o recurso falhou na sua forma atual, embora a evolução do conceito no futuro, talvez até com uma mudança de nome, não esteja descartada. No entanto, isto não significa que todos os projetos de IA da Microsoft tenham sido cancelados; alguns recursos podem ser adiados, reformulados ou temporariamente suspensos enquanto a empresa ajusta a sua estratégia.