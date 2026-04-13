Mozilla acusa Microsoft de forçar a utilização do Copilot no Windows 11

A IA está em todo o lado e nem sempre com vontade dos utilizadores. Agora, a Mozilla critica a Microsoft por impor o Copilot no Windows 11 e limitar a liberdade dos utilizadores, apesar das recentes alterações para suavizar a sua estratégia com inteligência artificial.

Mozilla acusa Microsoft de forçar o Copilot

As tensões entre as principais empresas tecnológicas aumentam novamente. Desta vez, a Mozilla criticou publicamente a Microsoft pela sua estratégia de integração da inteligência artificial no Windows 11, em particular o seu foco no Copilot.

A Microsoft anunciou mudanças significativas para melhorar o Windows até 2026. De facto, a empresa começou a reverter certas medidas controversas, como a presença excessiva do Copilot nas suas aplicações, algo já observado em versões prévias de ferramentas como o Bloco de Notas.

É precisamente esta troca de farpas que a Mozilla aproveitou para lançar as suas críticas. Numa publicação recente, a organização denuncia que a Microsoft deu prioridade aos seus próprios interesses comerciais em detrimento da liberdade de escolha dos utilizadores nos últimos anos.

Escolha dos utilizadores sobre a IA no Windows 11

Os exemplos que refere incluem o lançamento da aplicação Copilot no Microsoft 365, a inclusão de uma tecla dedicada nos novos dispositivos e a intenção de integrar o assistente até no sistema de notificações. Segundo a Mozilla, estas práticas não são isoladas. A empresa afirma que fazem parte de uma estratégia mais ampla que visa limitar as escolhas dos utilizadores através do que é conhecido como "padrões obscuros".

Para sustentar esta acusação, citam um estudo independente que aponta várias práticas questionáveis ​​dentro do ecossistema Windows: desde forçar a abertura de links no Microsoft Edge, ignorando o browser padrão, até dificultar a alteração de aplicações padrão com processos pouco intuitivos. A falta de um sistema completo de migração entre dispositivos também é questionada, algo que plataformas como o Android ou o iOS oferecem.

A Mozilla alerta que o Copilot segue o mesmo padrão: integrando-se agressivamente no sistema e recolhendo informações do utilizador sem o seu pleno conhecimento. Em contrapartida, a organização defende a sua própria abordagem no Firefox, onde as funcionalidades de IA podem ser facilmente ativadas ou desativadas. Apesar da dureza do discurso, resta saber se estas declarações terão um impacto real na perceção dos utilizadores.