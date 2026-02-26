Boas notícias! Afinal o Windows 11 não perde suporte para impressoras antigas

Depois de muita confusão, o Windows 11 traz boas notícias. A Microsoft anunciou que afinal não vai remover o suporte para impressoras mais antigas do sistema operativo. Esta notícia surge após um comunicado da empresa para esclarecer e corrigir um erro anterior.

Windows 11 não perde suporte para impressoras antigas

No início deste mês, foi revelado que a Microsoft iria remover o suporte para os controladores de impressora V3 e V4 do Windows 11. Conforme o roteiro de software, isto ocorreria com a versão KB5074105, que deixaria de permitir a execução ou reinstalação dos controladores em questão.

Assim, se estivesse a utilizar uma impressora com vários anos de utilização ligada a um PC com Windows 11, não conseguiria continuar a utilizá-la após atualizar o software do computador. Mas agora, a empresa esclareceu que isso já não vai acontecer. Um ponto importante a notar é que, segundo a Microsoft, isto não representa uma reversão de decisão, mas sim a correção de um erro de comunicação.

A empresa de Redmond afirma que a remoção do suporte para os controladores de impressora V3 e V4 do roadmap do Windows 11 foi um equívoco. “Esta atualização estava incorreta e foi removida”, declarou a empresa. “O Windows não terminou o suporte para os controladores de impressora antigos. Se a sua impressora funcionar com o Windows hoje, continuará a funcionar e não terá de fazer nada”, salientou a Microsoft.

Microsoft garante que foi um mal entendido

Quando foi anunciado que os controladores de impressora V3 e V4 já não funcionariam com o Windows 11, isso não causou grande surpresa. Afinal, estes drivers correspondem a uma arquitetura praticamente obsoleta que a maioria das impressoras modernas não utiliza. Além disso, a Microsoft já tinha anunciado o processo de encerramento do suporte a estes drivers em 2023.

Ainda assim, a decisão apanhou muitos de surpresa, o que, somado aos recentes problemas do sistema operativo, rapidamente gerou queixas. Com o esclarecimento divulgado pela Microsoft, todas as alterações que antes eram consideradas definitivas serão agora anuladas. No entanto, a empresa esclareceu que um processo de aprovação mais rigoroso para a inclusão de drivers antigos nas atualizações do Windows 11 está em vigor desde o mês passado.

Isto significa que todos os controladores de impressora antigos necessitarão da aprovação da Microsoft, analisada caso a caso. Portanto, haverá um maior controlo sobre como os drivers são implementados, mas o suporte deverá continuar como antes. Isto é certamente um alívio, especialmente em escritórios e locais de trabalho que atualizaram os computadores para o sistema operativo mais recente, mas ainda usam impressoras antigas.