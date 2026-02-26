WhatsApp: passwords estão finalmente a chegar para mais segurança

A Meta está a trabalhar a um ritmo elevado com as novidades que está a trazer para o WhatsApp. Depois da notícia recentes sobre o agendamento de mensagens, surge agora a informação que em breve será possível definir passwords no WhatsApp para aumentar a segurança dos utilizadores.

Passwords estão a chegar para mais segurança

Esta funcionalidade foi vista em testes beta, especificamente na versão 2.26.7.8 do WhatsApp Beta para Android. Parece que, quando chegar à versão pública, as palavras-passe não serão obrigatórias, uma vez que provavelmente ainda será possível utilizar a conta sem configurar uma. As passwords serão apenas mais uma camada de segurança que os utilizadores poderão implementar.

A funcionalidade está presente apenas no WhatsApp Beta para Android e não há informações sobre a sua chegada ao iOS. Considerando que o agendamento de mensagens só está disponível numa versão de teste para iOS, parece que a Meta distribui as novas funcionalidades entre as plataformas. Ainda assim, é razoável supor que os utilizadores do iOS também poderão configurar passwords, mas ainda não há confirmações.

O processo atual de criação de uma conta WhatsApp é bem conhecido. Introduz o número de telefone, recebe e introduz o código de verificação SMS de 6 dígitos e está pronto. A nova palavra-chave não altera este registo inicial; apenas será necessária para logins em novos dispositivos ou após uma nova verificação. Poderá ainda configurar a sua conta WhatsApp da forma tradicional e protegê-la ainda mais com uma password, se desejar.

Meta quer garantir mais proteção no WhatsApp

Atualmente, as contas do WhatsApp não são muito seguras por defeito. Basicamente, qualquer pessoa com acesso ao seu chip SIM pode intercetar os códigos OTP e aceder à sua conta. A Meta espera mitigar isso permitindo que os utilizadores adicionem um passo extra. Uma vez configurada, a palavra-passe torna-se um passo obrigatório ao fazer login em novos dispositivos.

Primeiro, terá de introduzir o código SMS de 6 dígitos, depois (se estiver ativado) o seu PIN de verificação em dois passos e, por fim, a password da conta. Esta abordagem em várias camadas dificulta muito o acesso não autorizado, mesmo que alguém intercete o seu OTP.

Não há informações sobre quando é que a Meta planeia implementar as passwords na versão pública do WhatsApp. Esta novidade deverá passar por um período de testes para maturar e ser depois alargada a todos os utilizadores, em todas as plataformas onde está presente.