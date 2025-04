Android 16 testa uma mudança total nas definições com novos ícones coloridos

O Android será uma versão repleta de novidades e de mudanças. A Google já as começou a mostrar, com as versões que já disponibiliza para testes nos seus smartphones. Ainda assim, parece haver mais a ser preparado. Uma mudança encontrada agora vai surpreender ao abrir a página de definições do novo Android 16, onde os ícones terão um design com muitas mais cores.

Veremos surgir uma infinidade de mudanças com a chegada do Android 16 no último trimestre do ano, e algumas dessas mudanças veremos nas definições de definições e que não estão à espera. Não falamos de novas opções, mas sim de uma mudança de design muito colorida.

A Google planeia apresentar um novo tema Material Design na sua conferência para programadores no próximo mês. Uma das mudanças que veremos será no menu Definições, especificamente na forma de ícones coloridos. Esta alteração nos ícones será vista na página principal de definições, a primeira página que abre ao abrir a aplicação. Basicamente, os atuais ícones cinzentos ou brancos serão substituídos por ícones coloridos.

Ou seja, quem acha os atuais ícones cinzentos, simples e sem margens aborrecidos, agora com o novo design vão estar dentro de círculos de cores diferentes. No entanto, como revelado agora, existe alguma incoerência com estes ícones que parecem não seguir nenhum tipo de padrão na seleção de cores. Assim, esta parece uma experiência ainda em fase inicial de desenvolvimento.

Na verdade, existem alguns ícones, como o ícone de controlo parental, que nem sequer foram alterados. Desta forma, presume-se que seja improvável que vejamos esta mudança no redesenho dos ícones na primeira versão do Android 16. Esta poderá ser deixada para atualizações posteriores.

Graças a esta mudança no redesenho dos ícones, dando-lhes essencialmente cores únicas, o utilizador poderá navegar não só pelos nomes das opções, mas também pelas cores. Isso poderá tornar muito mais fácil gerir estas opções los sem ter sequer de ler o texto, bastando olhar para as cores presentes.

A Google muda assim uma das áreas base do Android e que recebeu há pouco tempo uma verdadeira mudança. Esta traz mais cor e uma nova imagem, tornando-se mais simples de usar e mais ajustada aos utilizadores e ao sistema que usam. Esta saber como vão os utilizadores reagir a esta alteração, que ainda que possa parecer menor, será interessante e importante.