Google Maps saberá onde há sombra! Nova funcionalidade vai proteger do sol

Nos seus desenvolvimentos, o Google Maps prepara uma funcionalidade chamada "Preferir sombra". Esta permitirá aos utilizadores evitar zonas ensolaradas durante os seus passeios, uma novidade que agradará bastante, principalmente no verão. É mais uma prova d qualidades deste serviço de mapas.

Google Maps saberá onde há sombra!

A Google está a preparar uma nova funcionalidade para o Google Maps. Esta foi preparada e concebida para melhorar a navegação a pé dos utilizadores, de uma forma muito prática. Permitirá aos utilizadores escolher rotas sombreadas e sem uma exposição direta ao, garantindo uma proteção a todos os que usam este serviço.

Segundo o que foi reportado, e após se analisar uma versão preliminar da aplicação, esta futura ferramenta será denominada "Preferir sombra". Permitirá aos utilizadores evitar os troços mais soalheiros durante as caminhadas, protegendo-se assim, de forma simples, rápida e eficiente.

<string name="WALKING_ROAD_TYPE_SHADE">Shade</string> <string name="WALKING_ROAD_TYPE_SUN">Sun</string> <string name="WALKING_X_MINUTES_IN_SUN">%s in sun</string>

A opção aparecerá no menu de opções de viagem, acessível através da interface de navegação, logo abaixo dos controlos existentes. Embora ainda não esteja ativa, espera-se que a Google forneça mais detalhes sobre o seu funcionamento nas próximas semanas.

Nova funcionalidade vai proteger do sol

Por enquanto, não está claro como é que a Google irá obter as informações necessárias para detetar as áreas sombreadas. No entanto, especula-se que a empresa de Mountain View possa utilizar a tecnologia de scan LiDAR ou combinar dados de múltiplas fontes para calcular as áreas sombreadas ao longo da rota.

Já existem aplicações de terceiros que permitem planear as atividades com base na posição do sol. Claro que integrar esta funcionalidade diretamente no Google Maps poderá torná-lo numa ferramenta indispensável para milhões de pessoas, especialmente durante os meses de verão e de maior calor.

Esta nova funcionalidade junta-se a outras atualizações recentes, como a integração do Gemini , o assistente de IA da Google. Este já começou a chegar ao Maps nos Estados Unidos e será implementado progressivamente noutros países, para dar a este serviço um acesso direto à IA e ao que esta pode oferecer no serviço de mapas da Google.