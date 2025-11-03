Lançada atualização do Nova Launcher, mas não é o que se esperava

O Nova Launcher, o popular launcher alternativo para Android que foi desativado no mês passado, está a receber uma atualização inesperada. Foi vendido à empresa Branch Metrics em 2022, mas em 2024, apenas o fundador deste launcher, Kevin Barry, permaneceu a trabalhar no launcher até setembro de 2025, altura em que também deixou a Branch.

Lançada atualização do Nova Launcher

Agora, há uma réstia de esperança de que o Nova Launcher ainda não esteja completamente morto. Os utilizadores do Nova Launcher notaram uma atualização inesperada para a versão 8.1.3 a ser lançada no canal beta da Google Play Store, de acordo com uma publicação no subreddit do Nova Launcher no Reddit, feita pelo utilizador colinaspinall.

Até à data, a mais recente atualização não apareceu no canal de lançamento estável nem no site beta oficial do Nova Launcher. Embora a atualização seja um sinal de que alguém na Branch dá atenção ao Nova, o ex-programador Rob Wainwright usou o Discord para fornecer mais contexto.

Por favor, estejam cientes de que… ninguém da equipa original do Nova Launcher trabalha mais na Branch Metrics. Embora a maioria das alterações nesta atualização tenham sido criadas pela equipa original há mais de um ano, não podemos fazer qualquer promessa em relação à recolha ou análise de dados.

Comment

byu/colinaspinall from discussion

inNovaLauncher

Esta declaração parece acabar com qualquer esperança de um renascimento desta app, uma vez que a atualização 8.1.3 lançada hoje tem mais de um ano. A atualização inclui novas funcionalidades e compatibilidade atualizada com as versões mais recentes do Android, segundo as notas de lançamento da Google Play Store. No entanto, pode ainda ser um dos últimos lançamentos oficiais.

Não é o que se esperava desta app Android

O Nova Launcher 8.1.3 também adiciona personalização de cores ao Nova Now, bem como um cartão de pedido de permissão que aparece quando os utilizadores abrem o Nova Now pela primeira vez. O histórico de pesquisa para sugestões da web pode agora ser guardado e pesquisado no launcher, embora esta funcionalidade possa ser desativada.

Além disso, os Cards foram atualizados com um Card de Media redesenhado, um novo Card de Meteorologia, um Card de Calendário atualizado e muito mais. Após a atualização, o Nova Launcher suporta a integração atualizada do Spotify, embora as notas de lançamento não incluam detalhes específicos.

Os utilizadores do Reddit observam que a atualização do Nova Launcher 8.1.3 não está a aparecer imediatamente para todos, mesmo para aqueles que estão inscritos no programa beta da Google Play Store. O APK ainda não foi carregado no site do Nova Launcher para instalação manual. "Não temos a certeza se os responsáveis ​​pelo site sabem que devem publicar APKs lá", acrescentou Wainwright na publicação do Discord.

Esta atualização é uma surpresa, tendo em conta que se acreditava que o Nova Launcher tinha sido desativado definitivamente no mês passado. Dito isto, com base nos comentários de ex-programadores, é improvável que o destino do popular launcher tenha mudado.