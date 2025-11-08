Xiaomi 15T Pro: aposta da Xiaomi na fotografia e desempenho premium

A Xiaomi já nos habituou a ter excelentes smartphones Com o Xiaomi 15T Pro isso volta a ser provado, com câmaras Leica, ecrã de topo e desempenho poderoso. Uma aposta forte da Xiaomi que quer conquistar o segmento premium com equilíbrio e qualidade. Conheça este novo smartphone!

Design e ecrã: elegância sólida e brilho excecional

O Xiaomi 15T Pro confirma a maturidade da marca no design e na construção dos seus smartphones. A estrutura em liga de alumínio e o vidro temperado, tanto na frente como na traseira, conferem-lhe um aspeto refinado e robusto. A certificação IP68 assegura resistência à água e ao pó, reforçando a confiança no uso prolongado.

Apesar das dimensões generosas e de um peso a rondar as 210 gramas, o equilíbrio e a ergonomia do dispositivo são notáveis. O módulo de câmaras, proeminente, integra-se de forma harmoniosa no conjunto, mantendo uma aparência moderna e funcional.

O ecrã é um dos destaques do 15T Pro. Trata-se de um painel AMOLED de 6,83 polegadas, com resolução 1,5K (2772 × 1280 píxeis) e taxa de atualização adaptativa até 144 Hz. O brilho máximo, que pode atingir 3200 nits, garante excelente visibilidade mesmo sob luz solar direta. As cores são fiéis, o contraste é profundo e a fluidez da imagem é impressionante, o que faz deste ecrã um dos melhores da sua classe.

O equilíbrio entre suavidade e nitidez torna-o ideal tanto para entretenimento como para visualização de fotografias e vídeos. A Xiaomi apostou na calibração precisa e no controlo de luminosidade inteligente, criando uma experiência visual próxima do nível dos melhores painéis do mercado.

Desempenho: potência e estabilidade em todas as tarefas

O Xiaomi 15T Pro é alimentado pelo processador MediaTek Dimensity 9400+, fabricado em 3 nanómetros, acompanhado por 12 GB de RAM LPDDR5X e armazenamento UFS 4.0. Este conjunto técnico garante desempenho de topo, permitindo lidar com qualquer tarefa exigente sem falhas.

A fluidez do sistema é garantida pelo HyperOS, baseado em Android 15, uma interface que representa um salto qualitativo face à antiga MIUI. A navegação é rápida, as animações são suaves e a gestão de energia é inteligente. A Xiaomi reduziu o número de aplicações pré-instaladas e melhorou a estabilidade geral, resultando num software mais maduro e agradável.

O desempenho gráfico também merece destaque. O Dimensity 9400+ oferece uma excelente capacidade de processamento de imagem, o que se reflete diretamente na rapidez do obturador e na eficiência das câmaras. Mesmo em processamento intensivo de fotografia ou vídeo, o sistema mantém-se estável e sem sobreaquecimento notável.

Fotografia: a evolução natural da parceria com a Leica

O Xiaomi 15T Pro marca uma nova fase na colaboração entre a Xiaomi e a Leica, resultando num sistema de câmaras que coloca o dispositivo entre os mais capazes do mercado.

Na traseira, o smartphone integra uma câmara principal de 50 megapíxeis com estabilização ótica (OIS), uma teleobjetiva de 50 megapíxeis com zoom ótico de 5x, e uma ultra grande-angular de 12 megapíxeis. Este conjunto garante versatilidade e qualidade consistente em praticamente todos os cenários.

A câmara principal impressiona pela clareza e pelo equilíbrio das cores. As fotografias apresentam excelente nível de detalhe e uma reprodução cromática realista, com uma assinatura visual inspirada nas objetivas Leica. O processamento de imagem é natural, evitando saturações artificiais e preservando a textura e profundidade originais.

A lente teleobjetiva é, talvez, a mais interessante do conjunto. O zoom ótico de 5x mantém uma nitidez notável e um contraste equilibrado, permitindo captar detalhes à distância com qualidade próxima da câmara principal. O modo retrato beneficia claramente desta lente, oferecendo um desfoque de fundo suave e bem definido.

A ultra grande-angular, embora menos impressionante em condições de baixa luz, mantém consistência nas cores e é adequada para paisagens ou interiores amplos. A câmara frontal, por seu lado, oferece resultados equilibrados, com tons de pele naturais e boa exposição.

O software da câmara inclui dois modos Leica — “Authentic” e “Vivid” —, que permitem alternar entre uma tonalidade mais natural e outra mais vibrante. Esta flexibilidade, combinada com controlos manuais completos, dá ao utilizador uma verdadeira experiência fotográfica de nível avançado.

No vídeo, o Xiaomi 15T Pro grava em 4K a 120 fps e até 8K a 24 fps, com estabilização eficiente e um registo de cor fiel. O resultado é um conjunto de câmara extremamente competente, que não apenas melhora a linha anterior, mas a coloca em pé de igualdade com os rivais de topo do mercado.

Autonomia e carregamento: energia para todo o dia

A bateria de 5500 mAh oferece uma autonomia sólida, reforçada pela eficiência do processador e do ecrã LTPO. O smartphone suporta carregamento rápido de 90 W, capaz de atingir os 100% em pouco mais de meia hora, e carregamento sem fios de 50 W.

O consumo energético é equilibrado, permitindo um dia completo de utilização intensiva ou até mais em ritmos moderados. O sistema de gestão de energia ajusta automaticamente o desempenho consoante a tarefa, garantindo eficiência sem comprometer a fluidez.

Som, conectividade e software: um pacote completo

O sistema de som estéreo do Xiaomi 15T Pro proporciona uma experiência imersiva, com boa separação de canais e volume equilibrado. É ideal para conteúdo multimédia, jogos e chamadas em alta qualidade.

No campo da conectividade, o dispositivo inclui 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC e GPS de dupla frequência, garantindo compatibilidade com as tecnologias mais recentes. O sensor de impressões digitais embutido no ecrã é rápido e preciso, complementando um conjunto que aposta tanto na segurança como na conveniência.

O HyperOS, que substitui gradualmente a MIUI, traz uma abordagem mais leve e coerente. As atualizações prometidas pela Xiaomi indicam um suporte prolongado, incluindo várias versões futuras do Android, o que reforça a confiança a longo prazo.

Conclusão: o Xiaomi mais completo até à data

O Xiaomi 15T Pro consolida a presença da marca no segmento premium com uma proposta equilibrada e tecnicamente refinada. O design sólido, o ecrã excecional e o desempenho poderoso são acompanhados por um sistema fotográfico que finalmente rivaliza com os grandes nomes da indústria.

O trabalho conjunto com a Leica demonstra maturidade e ambição, resultando em imagens com carácter, profundidade e fidelidade cromática. O carregamento rápido, a autonomia estável e o software mais limpo reforçam a sensação de que este é o Xiaomi mais completo até à data.

Em Portugal, o preço ronda os 660 euros, posicionando o Xiaomi 15T Pro. É uma alternativa muito competitiva para quem procura um smartphone topo de gama com alma fotográfica e um desempenho à altura das suas ambições.

Xiaomi 15T Pro

Xiaomi 15T Pro: galeria de imagens