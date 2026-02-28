Xiaomi 17 Series: a nova era da fotografia móvel em parceria com a Leica

A Xiaomi acaba de redefinir os limites da fotografia móvel com o lançamento global da nova Xiaomi 17 Series. Esta geração não é apenas uma atualização de hardware, mas o culminar de uma evolução profunda na parceria com a Leica.

O que antes era um modelo de investigação conjunta passou a ser um “Modelo Estratégico de Cocriação”, onde as duas marcas colaboram de forma transversal em todo o processo de desenvolvimento dos dispositivos.

Fotografia: O sensor de 1 polegada e a ótica de 200MP

O foco central desta linha é, inequivocamente, a imagem. O Xiaomi 17 Ultra lidera a carga ao introduzir o primeiro sensor principal LOFIC de 1” da marca, o Light Fusion 1050L. Esta tecnologia utiliza condensadores avançados para aumentar a capacidade de full well (FWC), o que se traduz num desempenho HDR de última geração, preservando detalhes em cenários de luz extrema onde outros sensores falhariam.

A acompanhar este sensor está uma câmara Leica de 200MP com uma distância focal variável entre 75mm e 100mm, equipada com um zoom ótico mecânico. Desenvolvida sob os padrões APO da Leica, esta teleobjetiva minimiza aberrações cromáticas e, através de processamento avançado, consegue estender o alcance até uns impressionantes 400mm.

No campo do vídeo, o Ultra permite gravação em Dolby Vision® e ACES Log até 4K a 120 fps, tanto na câmara principal como na teleobjetiva.

Já o Xiaomi 17, o modelo compacto da série, utiliza o sensor Light Fusion 950 com uma gama dinâmica de 13,5 EV, garantindo cores fiéis e grande detalhe. A sua teleobjetiva flutuante de 60mm é particularmente versátil, permitindo desde retratos profissionais até fotografia macro a apenas 10cm de distância.

Engenharia e Design: A Guardian Structure

A Xiaomi conseguiu reduzir as dimensões físicas sem sacrificar a resistência. O Xiaomi 17 Ultra é o mais fino e leve de sempre, com apenas 8,29 mm de espessura e um peso a partir de 218,4 g. Ambos os modelos integram a Xiaomi Guardian Structure.

É um conjunto de soluções que inclui o Xiaomi Shield Glass 3.0 — que oferece “até 30% mais resistência a quedas face ao Xiaomi 15 Ultra” — e uma estrutura em liga de alumínio de alta resistência.

O design mantém a estética minimalista, com molduras ultrafinas de apenas 1,18 mm no modelo standard, conferindo uma experiência visual quase sem margens. Ambos possuem certificação IP68, garantindo proteção contra poeiras e humidade.

Desempenho Elite e a nova Bateria Surge

No interior, a série é alimentada pela plataforma Snapdragon® 8 Elite Gen 5, que utiliza a CPU Qualcomm Oryon™ de 3.ª geração. Esta potência é suportada pela nova geração de baterias Xiaomi Surge, que elevam o teor de silício para 16%, permitindo maior densidade energética em corpos mais finos.

O Xiaomi 17 Ultra conta com 6000mAh e carregamento de 90W, enquanto o Xiaomi 17 surpreende com 6330mAh e suporte para HyperCharge de 100W.

Os ecrãs utilizam o novo painel M10 personalizado, com brilho máximo de 3500 nits e taxa de atualização LTPO de 1-120Hz. No Ultra, estreia-se a tecnologia HyperRGB, que redesenha a arquitetura de subpíxeis para aumentar a nitidez e reduzir o consumo energético.

Edição Especial, Cores e Disponibilidade

Para celebrar o centenário da marca alemã, foi apresentado o Leica Leitzphone powered by Xiaomi, disponível exclusivamente em Black. Este dispositivo destaca-se pelo “Leica Camera Ring”, um seletor físico serrilhado que recria a sensação tátil de uma câmara analógica, e o modo Leica Essential, que simula a estética de câmaras icónicas como a M9 e a M3.

O Xiaomi 17 chega ao mercado com opções de 512 GB de armazenamento, disponível nas cores Black, Venture Green e Ice Blue, com um preço de venda recomendado a começar nos 1099,99€. Já o topo de gama Xiaomi 17 Ultra, também com 512 GB, pode ser adquirido nas elegantes tonalidades Black, White e Starlit Green, com o preço a iniciar-se nos 1499,99€.