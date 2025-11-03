Google lançou o seu primeiro anúncio gerado por IA! Será que vai funcionar?

A importância da IA está mais que clara nos dias de hoje. As grandes empresas tomaram consciência disso e estão já a aproveitar. Assim, a Google lançou o seu primeiro anúncio de TV gerado por inteligência artificial. Temos um peru a fugir de um galinheiro usando o modo de pesquisa por IA. Será que vai funcionar?

Google lança o primeiro anúncio criado por IA

A Google está a entrar na onda do conteúdo gerado por IA, e não estamos a falar apenas do uso simples do Gemini. Criaram um anúncio de TV usando o Veo 3, parte do seu novo gerador de vídeos. Este anúncio publicitário é um concorrente direto do Sora 2 da OpenAI e promove o seu modo de pesquisa por IA.

A cena que está prestes a ver apresenta um peru chamado Tom, que mais parece um peluche, mas foi assim que foi capturado pela Veo 3. O peru quer escapar ao que parece ser um galinheiro. Para isso, utiliza um dispositivo Android com a aplicação da Google, que está em modo de inteligência artificial.

Ele dá uma instrução para escapar. É uma campanha publicitária brilhante onde a Google sugere que podemos planear uma fuga de férias rapidamente. Segundo o Wall Street Journal, este anúncio será veiculado na TV, nos meios digitais e até nos cinemas.

Será que este vídeo de publicidade vai funcionar?

Não se sabe qual será o seu alcance, tendo em conta que o anúncio original é em inglês. Espera-se que de forma natural a Google o adaptará a outros idiomas. O próximo objetivo da Google é criar conteúdo específico para o Natal. Assim, importa ver o desempenho deste primeiro anúncio. O canal de YouTube da Google inclui um aviso de que este conteúdo é “alterado ou sintético”, sem atribuir a responsabilidade à IA.

De notar que muitas aplicações com IA que criam este tipo de conteúdo são agora obrigadas a incluir uma marca de água ou aviso se o conteúdo for gerado com o auxílio de IA. O grupo responsável por este anúncio de TV foi o Creators Lab da Google, e a equipa de marketing interna tomou a decisão final de utilizar o Veo 3.

Curiosamente, este pode ser o início de uma nova tendência para a Google e outras empresas: utilizar a IA para gerar anúncios inteligentes com tecnologia de IA. Segundo a Google, a empresa utiliza internamente o Veo para gerar conteúdo com pessoas, que ainda não foi divulgado.