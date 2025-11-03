Google lançou o seu primeiro anúncio gerado por IA! Será que vai funcionar?
A importância da IA está mais que clara nos dias de hoje. As grandes empresas tomaram consciência disso e estão já a aproveitar. Assim, a Google lançou o seu primeiro anúncio de TV gerado por inteligência artificial. Temos um peru a fugir de um galinheiro usando o modo de pesquisa por IA. Será que vai funcionar?
Google lança o primeiro anúncio criado por IA
A Google está a entrar na onda do conteúdo gerado por IA, e não estamos a falar apenas do uso simples do Gemini. Criaram um anúncio de TV usando o Veo 3, parte do seu novo gerador de vídeos. Este anúncio publicitário é um concorrente direto do Sora 2 da OpenAI e promove o seu modo de pesquisa por IA.
A cena que está prestes a ver apresenta um peru chamado Tom, que mais parece um peluche, mas foi assim que foi capturado pela Veo 3. O peru quer escapar ao que parece ser um galinheiro. Para isso, utiliza um dispositivo Android com a aplicação da Google, que está em modo de inteligência artificial.
Ele dá uma instrução para escapar. É uma campanha publicitária brilhante onde a Google sugere que podemos planear uma fuga de férias rapidamente. Segundo o Wall Street Journal, este anúncio será veiculado na TV, nos meios digitais e até nos cinemas.
Será que este vídeo de publicidade vai funcionar?
Não se sabe qual será o seu alcance, tendo em conta que o anúncio original é em inglês. Espera-se que de forma natural a Google o adaptará a outros idiomas. O próximo objetivo da Google é criar conteúdo específico para o Natal. Assim, importa ver o desempenho deste primeiro anúncio. O canal de YouTube da Google inclui um aviso de que este conteúdo é “alterado ou sintético”, sem atribuir a responsabilidade à IA.
De notar que muitas aplicações com IA que criam este tipo de conteúdo são agora obrigadas a incluir uma marca de água ou aviso se o conteúdo for gerado com o auxílio de IA. O grupo responsável por este anúncio de TV foi o Creators Lab da Google, e a equipa de marketing interna tomou a decisão final de utilizar o Veo 3.
Curiosamente, este pode ser o início de uma nova tendência para a Google e outras empresas: utilizar a IA para gerar anúncios inteligentes com tecnologia de IA. Segundo a Google, a empresa utiliza internamente o Veo para gerar conteúdo com pessoas, que ainda não foi divulgado.
A outra hipótese é ser um anúncio fake, à semelhança das fotografias tiradas por smartphones que mais tarde se soube que foram tiradas por câmaras digitais profissionais.
Muito fraco, nos últimos meses temos visto videos gerados pela AI com muita criatividade humana misturado, pois nem tudo é AI, por vezes são trabalhos de vários dias de edicao e dezenas ou centenas de prompts, como no caso do vídeo do canal youtuve @brutosuave.
https://youtu.be/CKyLt07LMGw