Nova Launcher: chega ao fim uma das melhores apps do Android

Foi Kevin Barry, o criador do Nova Launcher, qiue trouxe as más notícias! Anunciou oficialmente a sua saída do projeto após mais de uma década a desenvolver esta app. O criador de um dos launchers mais populares do Android confirma que está a deixar o desenvolvimento definitivamente após um ano a trabalhar como único programador da equipa.

Nova Launcher chega ao fim

A informação, ainda que venha de fontes oficiais, foi confirmada por várias fontes e mostra um cenário que não era de todo o esperado. Garante que Barry tentou libertar o código-fonte como software livre, mas foi diretamente impedido de o fazer pela Branch Metrics, a atual proprietária.

O Nova Launcher chegou ao mercado em 2011 e rapidamente se consolidou como uma alternativa premium para os utilizadores que procuram personalizar o Android para além das opções padrão. Ao longo dos anos, a aplicação manteve atualizações constantes e compatibilidade com cada nova versão do sistema operativo da Google.

A aquisição pela Branch Metrics em julho de 2022 gerou incerteza entre os utilizadores. Na altura, houve especulações sobre possíveis mudanças no modelo de negócio, incluindo a introdução de anúncios na versão gratuita, embora a empresa tenha prometido manter a equipa original e a sua filosofia.

Uma das melhores apps do Android

No entanto, os problemas surgiram meses depois. Em agosto de 2024, a Branch despediu parte da equipa responsável pelo desenvolvimento do Nova Launcher, deixando Kevin Barry como único programador durante o último ano. A situação tornou-se insustentável quando Barry tentou cumprir a promessa original de libertar o código como software livre caso abandonasse o projeto. A Branch Metrics bloqueou este processo, levando à saída definitiva do fundador.

O que acontece agora com o Nova Launcher não é claro. A aplicação continuará a funcionar onde estiver instalada, mas não receberá mais atualizações ou correções. Isto significa que, com o tempo, deixará de ser compatível com as novas versões do Android. Para muitos utilizadores, esta notícia é um problema real. Depois de mais de quinze anos no mercado, encontrar alternativas viáveis ​​no ecossistema Android não é fácil.

O Nova Launcher destacou-se por oferecer opções de personalização avançadas sem comprometer o desempenho do sistema. As suas características incluíam gestos personalizáveis, ícones adaptáveis, efeitos de transição e a capacidade de criar definições completamente únicas para cada utilizador. O fim do Nova Launcher marca o fim de uma era no Android. Durante anos, a aplicação demonstrou que era possível combinar extrema flexibilidade com estabilidade, algo que poucos launchers conseguiram replicar até hoje.