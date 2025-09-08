Sabia que pode comprar um Supercharger da Tesla?

A Tesla abriu pela primeira vez a venda dos seus Superchargers a empresas externas, numa estratégia que pode redefinir o mercado da mobilidade elétrica. Entre custos elevados, potencial de lucro e impacto no comércio local, a aposta promete mudar o jogo do carregamento rápido. E se for para sua casa?

Desde que compre quatro de uma só vez, claro.

A rede de Superchargers da Tesla sempre foi um dos seus maiores trunfos. Os obeliscos eletrificados à beira da estrada começaram a surgir por toda a América desde que a Tesla iniciou a construção da sua rede há mais de uma década. E agora, à medida que as vendas de carros da marca abrandam em todo o mundo, a Tesla aposta ainda mais no carregamento, sobretudo na Europa!

Na sexta-feira, a Tesla lançou nos EUA um novo programa que permite às empresas comprarem os seus próprios Superchargers de marca branca, completos com um logótipo personalizado em cada unidade.

Os clientes pagam pelo equipamento de carregamento e contratam uma equipa para o instalar; depois, a Tesla fornece o hardware, software e suporte contínuo para transformar parques de estacionamento vazios em destinos de carregamento rápido para veículos elétricos de todas as marcas e modelos.

Tesla abre negócio do carregamento a terceiros

A Tesla fechou um acordo em 2023 para vender 100 milhões de dólares (cerca de 85 milhões de euros) em Superchargers à BP Pulse, outra rede de carregamento, mas este é o primeiro caso em que o hardware da Tesla está amplamente disponível a estranhos. E pode ser o momento ideal para a Tesla expandir o negócio dos Superchargers.

As entregas globais de veículos encolheram no ano passado pela primeira vez em mais de uma década, e a empresa prepara-se para mais um ano sem crescimento de vendas.

As receitas e os lucros caíram fortemente este ano. Um modelo mais barato, há muito prometido e que os investidores esperavam que revitalizasse as vendas, será afinal apenas uma versão do atual Model Y.

Entretanto, como ficou evidente no “Master Plan IV” da Tesla, Elon Musk está cansado do negócio automóvel.

Num novo foco em robôs humanoides e inteligência artificial, os Superchargers podem ser a única parte do núcleo automóvel da Tesla onde a empresa parece estar a investir fortemente.

No último ano, a Tesla instalou quase 1.000 estações e mais de 10.000 novos pontos de carregamento.

Custos, lucros e o caminho para o retorno do investimento

A Tesla não divulga os ganhos dos Superchargers de forma separada, mas afirmou que o lucro bruto da sua área de “serviços” aumentou 64% no segundo trimestre face ao anterior, graças ao aumento do volume de carregamentos.

Em parte, isto deve-se ao facto de a Tesla ter vindo a abrir a sua rede a veículos de outras marcas. Foi um dos poucos pontos positivos num relatório de resultados globalmente dececionante.

Ao abrir a venda de hardware a outras empresas, a Tesla reforça uma das suas poucas áreas de crescimento. Ainda assim, não se trata de um esquema para enriquecer rapidamente pequenos negócios.

Segundo a consultora Socal EV, instalar Superchargers pode demorar entre 12 e 64 semanas, dependendo de licenças e fornecedores.

Cada posto custa em média (preços dos EUA em euros) entre 36.800 e 41.400 euros, sendo necessário um investimento mínimo de cerca de 184.000 euros. Com um ganho estimado de 3,54 euros por sessão, seriam precisas quase 52 mil utilizações para recuperar o investimento.

Mais do que energia: o impacto no comércio local

Este não é o único modo como as empresas lucram com carregadores. Um estudo de 2024 do MIT mostra que lojas, como McDonald’s, Burger King, Starbucks e similares, situadas perto de estações de carregamento rápido para veículos elétricos registaram um aumento nas vendas anuais, em grande parte devido ao tempo que os condutores passam junto aos carregadores públicos.

Pode ser uma jogada inteligente da Tesla. O construtor mantém o controlo da sua rede de carregamento, não precisa de suportar todos os custos das novas instalações (enquanto continua a receber parte das receitas) e os condutores de veículos elétricos passam a ter ainda mais locais onde podem carregar em viagem.

Em Portugal, as empresas ainda não podem comprar ou instalar Superchargers da Tesla. Contudo, como todos o negócio que envolve este segmento, mais tarde ou mais cedo, o negócio chega cá!