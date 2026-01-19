Um em cada quatro carros vendidos pelo Grupo BMW na Europa em 2025 foi elétrico

Num momento em que não é claro para as marcas se a aposta nos carros elétricos será profícua, a BMW revelou um ano de 2025 profícuo. No ano passado, na Europa, um em cada quatro veículos entregues era totalmente elétrico.

Com uma quota global de veículos elétricos nos 18%, a Europa parece estar acima da média, no que aos números da BMW diz respeito. Afinal, no velho continente, esse número subiu para 25% quando as vendas de carros elétricos MINI e Rolls-Royce foram incluídas.

Conforme divulgado, cerca de um quarto de todos os carros vendidos, na Europa, em 2025, não tinham motor de combustão, ou seja, um em cada quatro veículos entregues era totalmente elétrico.

Na Europa, os números do Grupo BMW foram animadores, com as entregas totais da marca homónima e MINI a aumentarem 7,3%, para 1.016.360 unidades.

No seu mercado interno, a Alemanha, a procura aumentou 8,7%, para 290.742 veículos.

Este ano, a chamada Neue Klasse dará início a mudanças radicais na oferta da empresa, com março a marcar o início de uma ofensiva de produtos mais ampla.

A estratégia do Grupo BMW de oferecer uma linha diversificada de híbridos plug-in está, também, a dar frutos. Combinando este e os 100% elétricos, os veículos elétricos representaram mais de 40% das vendas europeias, no ano passado.

2030 ambicioso para a BMW

Com números animadores em 2025, a empresa estabeleceu uma meta ambiciosa para 2030: vender um em cada dois carros sem motor de combustão.

Ainda não se sabe se os veículos elétricos, por si só, atingirão uma participação global de 50% até o final da década. Contudo, a Neue Klasse é a forma que o Grupo BMW desenhou para consegui-lo.

Embora a empresa esteja a avançar com a eletrificação, continua a defender os motores de combustão. Aliás, há muito que se opõe a uma proibição prematura dos motores de combustão interna, na Europa.