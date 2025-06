Empresas chinesas de carros elétricos dominam vendas globais

Com um mercado interno verdadeiramente estimulado, as fabricantes chinesas estão a conseguir crescer globalmente, assumindo uma posição de liderança em matéria de vendas de carros eletrificados.

Um novo relatório do International Council on Clean Transportation (ICCT) mostra que as fabricantes de automóveis chinesas dominam o setor de veículos com emissão zero (em inglês, ZEV).

O relatório coloca fabricantes chinesas nos cinco primeiros lugares em termos de cobertura de ZEV e nos cinco dos seis primeiros lugares na quota de vendas de veículos eletrificados.

Aliás, empresas como a Geely e a SAIC já atingiram 50% da quota de vendas de veículos elétricos - onde se incluem os elétricos a bateria e os híbridos plug-in -, cumprindo as suas metas para 2025 com um ano de antecedência.

Conforme temos acompanhado, a dimensão do mercado chinês impulsionou o crescimento das fabricantes, que se expandiram e melhoraram a sua oferta.

Enquanto as fabricantes chinesas crescem, as empresas dos Estados Unidos e da Europa exploram estratégias para recuperar as posições que ocupavam anteriormente.

A nossa avaliação revelou uma melhoria generalizada no desempenho da tecnologia dos carros elétricos a bateria em toda a indústria. A GM e a Honda fizeram avanços significativos ao introduzir modelos de alto desempenho nas suas ofertas anteriormente limitadas, enquanto empresas como Geely, Chang'an e Chery melhoraram substancialmente com novas linhas de veículos elétricos de alto desempenho.

Explicou Zifei Yang, líder global de veículos de passageiros do ICCT.

Segundo Drew Kodjak, diretor-executivo do ICCT, "a rápida evolução do mercado de veículos elétricos na China criou vantagens tecnológicas e de produção para as empresas locais".

Por outro lado, "para a indústria automóvel global, em geral, já não se trata apenas de cumprir metas futuras, mas de permanecer competitivo hoje num mercado em ascensão".

Relatório considera a utilização de aço verde pelas fabricantes de carros elétricos

Os resultados do ICCT consideram três pilares principais: o domínio de mercado, o desempenho da tecnologia e a visão estratégica das empresas em análise.

Entretanto, o novo relatório introduziu uma métrica relativa ao aço verde. Uma vez que este é uma das maiores fontes de emissões associada à produção de carros elétricos, o ICCT começou a acompanhar o trabalho das fabricantes no sentido de reduzir as emissões das suas cadeias de abastecimento.

Segundo o relatório, marcas europeias como Mercedes-Benz, BMW e Volkswagen destacam-se pela utilização de aço verde, produzido com energia renovável.