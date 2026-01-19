Análise OPPO Reno 15 Pro: elegância encontra a fotografia num corpo agradavelmente fino

A série Reno da OPPO tem cimentado a sua posição no mercado como a alternativa elegante e focada no estilo de vida. Esbate a linha que separa a gama média dos topos de gama. Com o novo OPPO Reno 15 Pro, a marca não só mantém essa filosofia, como eleva a fasquia em dois pontos cruciais: a autonomia e a fotografia de retrato. É hora o conhecermos.

Tivemos a oportunidade de testar o OPPO Reno 15 Pro durante alguns dias e a experiência foi, no mínimo, reveladora de como a tecnologia móvel está a evoluir para privilegiar a eficiência e a estética, por vezes em detrimento da “força bruta” desnecessária.

Design e ergonomia: uma lição de engenharia

Ao retirar o OPPO Reno 15 Pro da caixa, a primeira sensação é de incredulidade. Como é que um smartphone com uma bateria tão generosa pode ser tão fino e leve? Com apenas 7,65 mm de espessura e um peso a rondar os 205g, o dispositivo assenta na mão de uma forma extremamente confortável.

A construção é irrepreensível. A OPPO aposta num acabamento traseiro em vidro com uma textura mate que não só repele as impressões digitais, como oferece um tato sedoso, quase orgânico. O módulo de câmaras, apelidado de “Dynamic Stellar Ring”, é agora mais integrado e menos intrusivo, conferindo uma identidade visual própria sem gritar por atenção.

Um detalhe que merece destaque é a certificação IP69. Num mercado onde o IP68 é a norma, a OPPO vai mais longe, garantindo proteção contra jatos de água de alta pressão e temperatura. Isto dá ao utilizador uma tranquilidade acrescida no uso diário, seja à chuva ou em ambientes mais hostis.

Ecrã: imersão visual a 120Hz

A frente do equipamento é dominada por um painel AMOLED de 6,78 polegadas, com uma resolução 1.5K. A experiência de visualização é excelente, com cores vibrantes e negros profundos, característicos desta tecnologia.

O ecrã LTPO permite uma taxa de atualização variável entre 1 e 120Hz, o que se traduz numa fluidez notável ao navegar pelos menus ou fazer scroll em redes sociais, ao mesmo tempo que poupa bateria quando a imagem é estática.

Durante os nossos testes, o brilho máximo (que pode atingir picos de 3600 nits em HDR) mostrou-se mais do que suficiente para uma utilização confortável sob a luz direta do sol de Portugal. As margens são simétricas e muito reduzidas, criando uma sensação de “ecrã infinito” que valoriza o consumo de multimédia.

Performance: o equilíbrio do Dimensity 8450

No coração deste Reno 15 Pro habita o processador MediaTek Dimensity 8450 (4nm). Embora não seja o chipset mais potente do mercado — esse lugar pertence aos topos de gama com Snapdragon 8 Elite ou Dimensity 9400 — a verdade é que, na utilização real, é difícil notar a diferença.

Acompanhado por 12 GB de RAM e 512 GB de armazenamento, o desempenho é irrepreensível nas tarefas do dia a dia. A abertura de aplicações é instantânea e o multitarefa é gerido sem soluços pelo ColorOS.

Para os adeptos de jogos, o Reno 15 Pro aguenta-se bem. Títulos como PUBG Mobile ou Genshin Impact correm de forma fluida, embora em sessões muito prolongadas se note um ligeiro aquecimento, algo normal num corpo tão fino, mas que nunca chega a ser preocupante graças ao sistema de refrigeração competente.

Fotografia: o mestre do retrato

É aqui que a OPPO coloca as suas maiores fichas. O Reno 15 Pro vem equipado com um conjunto de câmaras que, no papel, impressiona:

Principal: 200 MP com OIS (Estabilização Ótica de Imagem)

Teleobjetiva: 50 MP com zoom ótico 3.5x

Ultra-Grande Angular: 50 MP

Selfie: 50 MP com focagem automática

Na prática, o sensor principal de 200 MP capta imagens com um nível de detalhe soberbo. Em boas condições de luz, as fotografias apresentam uma gama dinâmica excelente e cores naturais (graças ao processamento PureTone).

No entanto, a “joia da coroa” é a lente teleobjetiva de 50 MP. O modo retrato da OPPO continua a ser um dos melhores da indústria. O recorte do sujeito é preciso, mesmo com cabelos rebeldes, e o bokeh (desfocagem do fundo) tem um aspeto muito natural, simulando lentes profissionais de 85mm.

A câmara frontal de 50 MP também merece elogios, especialmente pela inclusão de focagem automática, algo raro mesmo em telemóveis mais caros, garantindo selfies sempre nítidas, seja a solo ou em grupo.

Autonomia: o grande trunfo

Se há aspeto onde este smartphone brilha, é na bateria. A OPPO conseguiu integrar uma célula de 6.500 mAh neste chassi elegante.

Os resultados são fantásticos. Durante o nosso teste, foi possível chegar ao final de um dia de uso intenso com cerca de 30% a 40% de bateria restante. Para um utilizador mais moderado, os dois dias de autonomia são uma realidade palpável.

Quando é preciso carregar, a tecnologia SuperVOOC de 80W entra em ação. Permite carregar o telemóvel dos 0 aos 100% em menos de uma hora. Além disso, a inclusão de carregamento sem fios de 50W (AirVOOC) é uma adição muito bem-vinda neste segmento.

Software: ColorOS 16 e a Inteligência Artificial

O Reno 15 Pro chega com o ColorOS 16 baseado no Android 16. A interface está mais limpa e fluida, com animações que respondem ao toque de forma orgânica.

A OPPO integrou várias funcionalidades de IA (Inteligência Artificial) que são realmente úteis. Destacamos o AI Eraser, que permite remover pessoas ou objetos indesejados das fotos com uma eficácia surpreendente, e o AI Studio, que permite transformar retratos em avatares digitais criativos. A integração com o Google Gemini também está presente, facilitando resumos de textos e gravações de voz.

A marca promete 5 atualizações principais de Android e 6 anos de atualizações de segurança, o que garante uma longevidade excelente ao dispositivo.

OPPO Reno 15 Pro: o veredicto Pplware

O OPPO Reno 15 Pro é um smartphone que se destaca não pela força bruta, mas pelo equilíbrio e elegância. É um dispositivo que dá prazer usar. A combinação de um design premium com certificação IP69, um conjunto de câmaras versátil (especialmente para retratos) e uma bateria “infinita” de 6.500 mAh, torna-o uma proposta muito forte.

Pontos fortes:

Autonomia excecional (6.500 mAh) num corpo fino.

Design elegante e robusto (IP69).

Câmara teleobjetiva excelente para retratos.

Carregamento rápido de 80W e sem fios de 50W.

O lançamento coloca-o num segmento competitivo, onde já existem boas propostas. No entanto, para quem valoriza a estética, a autonomia e a fotografia, sem querer carregar um “tijolo” no bolso, o Reno 15 Pro é, sem dúvida, uma das melhores opções do ano.

OPPO Reno 15 Pro: galeria de imagens