Este mapa interativo mostra toda a infraestrutura elétrica do mundo, e é incrível!

A eletricidade que alimenta a nossa casa, o escritório ou o centro de dados mais próximo percorre um caminho longo e complexo antes de chegar à tomada. Para que todos possam perceber a dimensão desta cadeia, um mapa interativo mostra-o de forma impressionante.

De nome OpenGridWorks, trata-se de um mapa mundial que agrega e mostra a infraestrutura elétrica global, desde centrais solares a nucleares, passando por linhas de transmissão e subestações. Tudo acessível a partir de um browser.

O website foi criado por Brian Bartholomew, da Universidade da Carolina do Norte em Chapel Hill, que se descreve como um "curioso sobre tudo".

O que é o OpenGridWorks?

O OpenGridWorks define-se como um mapa interativo da infraestrutura elétrica mundial, uma visualização global que abrange a rede de energia e a infraestrutura de Inteligência Artificial.

Conforme divulgado, trata-se, na prática, de uma plataforma web que permite a qualquer utilizador explorar, com grande detalhe, onde estão localizadas as centrais de produção de energia elétrica em todo o planeta, sejam elas hídrica, eólica, solar, nuclear ou a gás natural.

O próprio website resume a sua missão numa frase curta, mas expressiva: energy infrastructure data and visualization that sparks joy (em português, "dados e visualização da infraestrutura energética que inspiram alegria").

A ideia é tornar acessível, de forma simples e visualmente apelativa, informação que até hoje estava dispersa por relatórios técnicos e bases de dados governamentais de difícil acesso.

Como explorar o mapa interativo da rede elétrica global?

O OpenGridWorks baseia-se em dados abertos, nomeadamente do projeto OpenStreetMap (OSM), que ao longo dos anos tem vindo a compilar informação geoespacial sobre infraestruturas de energia em todo o mundo.

Essa infraestrutura inclui tudo o que torna possível a geração, transmissão e distribuição de eletricidade: linhas de alta tensão, torres e postes, centrais elétricas e subestações.

Ao aceder ao website, o utilizador depara-se com um mapa global interativo onde pode navegar livremente, aproximar para qualquer região e visualizar os diferentes elementos da rede elétrica local.

Cada ponto no mapa corresponde a uma instalação real e cada linha azul corresponde a um cabo submarino. Clicando nos pontos, o website reencaminha-nos para a página oficial da infraestrutura, para podermos saber mais.

Resumidamente, o lado esquerdo do mapa apresenta os seguintes dados:

O país ou região que estamos a ver em detalhe.

O número de infraestruturas nesse país ou região, bem como a sua capacidade total.

O tipo de tecnologia, entre solar, eólica e outras, a quantidade de centrais de cada uma e a sua capacidade.

Legenda para o seguinte: A capacidade em MW de cada infraestrutura, através do tamanho das bolhas apresentadas no mapa; Centros de dados e pontos de troca de tráfego; Linhas de transmissão e subestações; Gasodutos; Cabos submarinos e pontos de acesso.



Além disto, é possível ver a informação com diferentes camadas e escolher o tipo de mapa.

Janela da transição energética

O OpenGridWorks aparece numa altura em que a transição energética está no centro das políticas globais e em que a literacia sobre infraestruturas de energia nunca foi tão importante.

Ferramentas como esta permitem que qualquer cidadão, indo além dos especialistas, compreenda visualmente onde e como é produzida a eletricidade que alimenta o seu mundo.

A plataforma está disponível gratuitamente aqui e não requer registo para ser utilizada, embora os utilizadores possam criar uma conta para ter acesso a mais dados, como um mapa dedicado ao carregamento de carros elétricos.

Para quem tem curiosidade sobre energia, tecnologia ou gosta simplesmente de explorar mapas com dados reais, trata-se de uma visita obrigatória.

OpenGridWorks