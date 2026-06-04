Fim das chamadas fraudulentas. Google lança funcionalidade para todos os Android

A Google acaba de lançar uma funcionalidade desenvolvida para acabar com as chamadas fraudulentas no Android. Quer o fim das que, através de técnicas ilegais, se fazem passar por outras pessoas para tentar criar uma relação e aplicar um golpe. A Google acaba de as eliminar, e a melhor parte é que, quem usa a aplicação móvel, não precisa de fazer nada.

É o fim das chamadas fraudulentas

Está a tornar-se cada vez mais comum receber chamadas com nomes de contactos, mas que, na verdade, são tentativas de burla. A técnica é bem conhecida e não muito difícil de executar. Basta modificar o identificador de chamadas para que o número do criminoso fique escondido no seu telemóvel, fazendo parecer que é a "Mão" ou o "Irmão" a ligar.

A Google acaba de implementar uma nova barreira na sua aplicação móvel para acabar com esta situação. Se alguém ligar utilizando um número de identificação de chamadas falsificado, a aplicação irá detetá-lo como um possível golpe e alertá-lo. Na verdade, irá exibir uma mensagem no ecrã, como, por exemplo: "Esta pode não ser a sua mãe ". É simples de entender. Quando um contacto real liga, emite uma espécie de "saudação digital" impercetível ao seu ouvido, mas que a aplicação do telefone deteta.

A partir de agora, sempre que a alguém supostamente conhecido ligar, a aplicação do telefone verifica a saudação na sua base de dados. Se houver correspondência, a chamada é atendida normalmente. No entanto, se a saudação não corresponder, a aplicação ativa o novo protocolo anti-fraude e informa que, apesar de o número estar guardado nos seus contactos, a chamada pode ser fraudulenta.

Google lança para todos os Android

A boa notícia é que tudo acontece de forma transparente para o utilizador e praticamente instantânea, sem necessidade de ativar qualquer função ou configuração. A Google confirmou que esta nova ferramenta já vem instalada por defeito nos telemóveis que utilizam a sua aplicação para telemóvel. A Google confirmou que esta funcionalidade é gratuita e estará disponível em todos os telemóveis com Android 12 ou superior.

No entanto, existe um requisito. Esta nova saudação digital só funciona quando ambos os dispositivos estão a utilizar a aplicação Google Phone. Quase todas as marcas incluem-no agora por defeito nos seus telefones, embora nem todas. Para os modelos que não o incluem, pode descarregá-lo gratuitamente da Play Store e começar a tirar partido dos seus filtros de spam e fraudes altamente eficazes.

A Google anunciou que a funcionalidade começará a ser implementada nos dispositivos Google Pixel nos próximos dias e chegará a outros dispositivos Android ao longo de junho. Assim sendo, estas chamadas fraudulentas deverão terminar nas próximas semanas, ou pelo menos poderá identificá-las como tal, mesmo que se façam passar pelos seus contactos.