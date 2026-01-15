Análise HONOR Magic 8 Pro: excelência da fotografia no smartphone aliada à IA

O mercado de smartphones em Portugal acaba de receber um novo concorrente de peso que promete agitar o segmento premium. A HONOR tem consolidado a sua posição com equipamentos de topo e o novo HONOR Magic 8 Pro não é exceção. O Pplware teve a oportunidade de testar este novo dispositivo, explorando as suas capacidades fotográficas, o desempenho da IA e a autonomia que a marca garante ser revolucionária.

Este novo smartphone da HONOR segue a linha que a marca nos habituou nos topo de gama, não deixando nada ao acaso. Com a promessa de uma experiência de utilização fluida e "human-centric", será que o Magic 8 Pro cumpre todos os requisitos? Vamos aos detalhes.

Design e Ecrã: experiência visual imersiva

Ao retirar o HONOR Magic 8 Pro da caixa, a primeira sensação é de robustez e sofisticação. O design segue a linha estética da série Magic, com o módulo de câmaras circular a destacar-se na traseira, evocando a relojoaria de luxo. Disponível nas cores Sunrise Gold, Sky Cyan e Black, o acabamento é cuidado e o dispositivo sente-se equilibrado na mão, apesar das suas dimensões generosas.

A frente é dominada por um painel LTPO OLED de 6,71 polegadas, que oferece uma taxa de atualização adaptável de 1 a 120Hz. O que realmente impressiona durante a utilização diária, especialmente sob a forte luz solar, é o brilho máximo HDR que pode atingir os 6000 nits. A legibilidade é perfeita em qualquer cenário.

A HONOR continua a apostar forte na saúde ocular. O Magic 8 Pro integra um sistema de Vision Health Management com escurecimento PWM de 4320Hz e a tecnologia AI Defocus Display, que simula lentes de desfocagem para reduzir a fadiga ocular.

Após alguns dias de uso intensivo, nota-se um conforto visual superior, especialmente em ambientes com pouca luz. A proteção é garantida pelo HONOR NanoCrystal Shield, que promete uma resistência a quedas até 10 vezes superior.

Fotografia: olhar de 200MP sobre o mundo

O sistema de câmaras, denominado AiMAGE Camera System, é o grande trunfo deste equipamento. O destaque vai inteiramente para a câmara Telefoto Ultra Night de 200MP. Com um sensor de grandes dimensões (1/1.4) e abertura f/2.6, esta lente permite um zoom ótico de 3.7x e digital de até 100x com uma estabilização surpreendente.

Durante a utilização, a capacidade de captar detalhes à distância, mesmo em condições noturnas, revelou-se um dos pontos mais fortes. O sistema de estabilização adaptativa por IA minimiza o tremor natural das mãos, permitindo fotos nítidas onde outros falhariam.

A câmara principal de 50MP (f/1.6) e a ultra grande angular de 50MP completam o trio, oferecendo versatilidade desde a fotografia macro (2,5cm) até paisagens amplas. A funcionalidade Magic Color, impulsionada por IA, permite ainda ajustar os tons da imagem com base em referências, algo que os criadores de conteúdo irão apreciar.

No entanto, a complexidade de tantas opções pode exigir alguma habituação inicial para tirar o máximo partido de todo o potencial.

Desempenho e IA: motor Snapdragon 8 Elite Gen 5

Sob o capô, o Magic 8 Pro é alimentado pelo Snapdragon 8 Elite Gen 5, fabricado num processo de 3nm. Este processador, combinado com o MagicOS 10, garante uma fluidez irrepreensível. A navegação entre aplicações, a edição de vídeo e os jogos mais exigentes correm sem qualquer soluço.

AIA é omnipresente. O dispositivo vem pré-instalado com o Google Gemini, permitindo interações por texto, voz ou imagem. A integração é profunda: o AI Button dedicado permite aceder rapidamente a sugestões baseadas no contexto do ecrã, como resumir artigos ou traduzir menus instantaneamente.

Uma funcionalidade de segurança relevante para os dias de hoje é a Deteção de Deepfake por IA, que analisa videochamadas em tempo real para identificar possíveis fraudes.

Autonomia para todo o dia

A bateria de silício-carbono de 6270 mAh é, sem dúvida, um dos aspetos que mais nos agradou. Numa utilização mista, que incluiu fotografia, redes sociais e streaming, o smartphone aguentou confortavelmente mais de um dia longe da tomada.

Quando é necessário carregar, o suporte para HONOR SuperCharge de 100W (com fios) e 80W (sem fios) assegura que o tempo de espera é mínimo.

O que nos oferece o HONOR Magic 8 Pro?

O HONOR Magic 8 Pro é uma demonstração de força da marca. Combina um design de luxo com especificações de topo, destacando-se claramente na fotografia e na autonomia. A integração da IA é útil e não apenas um truque de marketing, embora a curva de aprendizagem de todas as funcionalidades possa ser íngreme para alguns.

Para quem procura o que de melhor se faz no mundo Android e valoriza a fotografia noturna e a qualidade de ecrã, este é, sem dúvida, um investimento a considerar, especialmente com a oferta de lançamento incluída.

Pontos Fortes:

Ecrã de 6000 nits com excelente visibilidade.

Câmara periscópica de 200MP com zoom de qualidade.

Bateria de 6270 mAh com autonomia líder.

Preço e disponibilidade

O HONOR Magic 8 Pro chega ao mercado nacional com um preço recomendado de 1.299€ para a versão de 12GB de RAM e 512GB de armazenamento interno.

É um posicionamento premium que reflete a tecnologia de ponta incorporada, colocando-o em competição direta com os topos de gama mais caros do mercado, mas a marca procura adoçar a proposta com um pacote de lançamento muito generoso.

Campanha de lançamento em Portugal

A chegada do HONOR Magic 8 Pro a Portugal é marcada por uma campanha agressiva. Para celebrar o lançamento, a marca disponibiliza um Bundle Promocional muito atrativo.

Disponível nas lojas MEO, Vodafone, NOS, El Corte Inglés e FNAC, bem como online, este pacote estará em vigor até 31 de março de 2025. Ao adquirir o HONOR Magic 8 Pro, os utilizadores recebem de oferta:

HONOR Pad X9a: um tablet versátil para entretenimento.

HONOR Earbuds Open: um acessório prático para o dia a dia.

Carregador de 100W: essencial para tirar partido da velocidade máxima de carga.

HONOR Magic 8 Pro: galeria de imagens