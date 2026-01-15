Huawei MatePad 11.5 S 2026: um tablet para uma experiência mais eficiente e confortável

A Huawei acaba de apresentar o Huawei MatePad 11.5 S 2026, um tablet que promete uma experiência mais eficiente, confortável e profissional. Através do ecrã PaperMatte, da aplicação HUAWEI Notes e do teclado Smart Magnetic, o dispositivo transforma-se facilmente num espaço de estudo ou numa estação de trabalho portátil, adaptando-se às diversas necessidades dos utilizadores.

Ecrã que protege a visão sem comprometer a qualidade

A utilização de tablets no exterior é frequentemente dificultada por reflexos e pela visibilidade reduzida. Um ecrã de alta qualidade é fundamental para assegurar uma utilização mais confortável, reduzir o cansaço ocular e potenciar a experiência de trabalho e aprendizagem em formato digital.

Para responder a estes desafios, o Huawei MatePad 11.5 S 2026 incorpora um ecrã PaperMatte ultranítido. Esta tecnologia aplica uma texturização no ecrã, o que resulta numa minimização dos reflexos, com uma redução de 50% do efeito de brilho em comparação com a geração anterior, e na apresentação de imagens mais nítidas.

Adicionalmente, ao escrever, o ecrã proporciona um nível de resistência ideal, o que permite evitar que a ponta da caneta deslize e assim recriar uma experiência de escrita semelhante à do papel.

O ecrã oferece ainda uma qualidade de imagem incrivelmente detalhada, graças a uma resolução de 2.8K e uma densidade de 291 píxeis por polegada (PPI). Além disso, a taxa de atualização de 144 Hz assegura um desempenho suave e sem interrupções, seja a ver vídeos ou a jogar, proporcionando uma experiência de utilização mais fluida.

Ecossistema criativo para produtividade e expressão artística

A capacidade de tirar notas e desenhar em qualquer lugar é essencial para a produtividade e para a criatividade. A pensar nisso, o novo M-Pencil Pro, em conjunto com as aplicações Huawei Notes e aHuawei GoPaint, disponibiliza um ecossistema criativo, com ferramentas gratuitas e intuitivas.

Esta combinação pensada pela Huawei aumenta significativamente a eficiência na toma de notas do dia a dia e na criação artística, abrindo um mundo de possibilidades para registar momentos e dar asas à imaginação.

A Notes integra funcionalidades profissionais e intuitivas para estudar e registar apontamentos. Com ferramentas como múltiplos pincéis, aprimoramento da caligrafia e reconhecimento de equações por Inteligência Artificial e, ainda, um centro de recursos, a aplicação permite criar e personalizar vários tipos de documentos, para que os utilizadores possam desfrutar plenamente do prazer da escrita digital.

Por sua vez, a GoPaint inclui ferramentas como cartões de cor inteligentes, funções de animação, um pincel de óleo 3D e um centro de recursos, que permitem aos utilizadores dar vida às suas criações artísticas de forma mais eficiente. Assim, o ecossistema de aplicações alcança a fusão perfeita entre a expressão artística e as necessidades práticas do dia a dia.

Mobilidade de um tablet com a produtividade de um PC

Trabalhar em movimento implica, muitas vezes, o uso de computadores portáteis pesados, um tablet com capacidades de produtividade ao nível de um PC torna qualquer tarefa mais fácil e eficiente. O teclado Smart Magnetic foi desenhado para uma versatilidade total, adaptando-se a qualquer tarefa através dos seus múltiplos modos de utilização.

O Modo Portátil, por exemplo, permite ajustar o ângulo para uma escrita confortável, e o Modo Estúdio é indicado para ver conteúdos ou desenhar com total liberdade.

A compatibilidade com softwares de produtividade, como o Filmora, expande ainda mais as capacidades do tablet, e transforma a edição e criação de vídeo numa tarefa fluida e intuitiva.

Em suma, o novo Huawei MatePad 11.5 S 2026 combina funcionalidades avançadas, como o ecrã PaperMatte, e as aplicações Notes e GoPaint, para democratizar os benefícios da tecnologia e levá-los a um público mais vasto, que vai desde os criadores de conteúdo e profissionais até aos estudantes.

