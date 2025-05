Conheça o Huawei Watch 5, o smartwatch que revoluciona a monitorização de saúde

A Huawei tem apostado forte em criar um ecossistema que assenta nos smartphones e outros dispositivos. Os relógios são a escolha acertada e o mercado tem recebido de forma única estas propostas. A mais recente, o Huwei Watch 5, promete mudar como a sua saúde é monitorizada, com a tecnologia X-TAP e os seus sensores. É hora de conhecer esta proposta que o Pplware já testou.

Huawei renova a sua proposta para o pulso

Não há qualquer dúvida de que a Huawei acertou em cheio com o design escolhido para os seus smartwatches. A forma redonda atrai todos e as vendas têm crescido de forma a manter a marca já perto do topo neste campo. O Watch 5 quer continuar este caminho e isso fica clara no design escolhido.

A base dos modelos anteriores está lá, mas a marca adicionou alguns pormenores, como o vidro ser agora côncavo e uma imagem mais atrativa. O resto é mantido, com a marca a oferecer agora 2 modelos, de 42 e 45 mm, para todos utilizadores terem o seu tamanho ajustado.

Este modelo não se torna pesado no pulso de qualquer utilizador e a sua forma não é excessivamente grande. Ao mesmo tempo, os materiais usados garantem um acabamento muito interessante e que destaca a solidez desta proposta. É um design interessante e que é apelativo para todos.

Design arrojado, mantendo as linhas clássicas

O seu ecrã é generoso e permite ao utilizador uma leitura simples da informação presente. Ao ter um brilho, controlável, que atinge os 2000 nits, dificilmente será encontrada uma situação em que a leitura seja complicada.

Algo que se destaca de imediato é o novo sensor que está na coroa do relógio. Este possui um conjunto de novos sensores, para o utilizador poder medir de forma imediata todos os parâmetros importantes. Estes replicam os que estão na base, mas garantem maior precisão e uma recolha mais rápida.

Watch 5 e a tecnologia X-TAP para todos

Este é o princípio da tecnologia X-TAP, que garante aos utilizador um lote alargado de sensores, que recolhem informação de forma muito rápida e precisa. Esta posição permite que a qualquer momento, apenas encostando o dedo, todos os dados sejam recebidos pelo smartwatch.

Este sensor está colocado de forma lateral, próximo da coroa que permite controlar todo o relógio e onde está também um botão presente. Abaixo, para permitir o acesso rápido a algumas funções, a Huawei colocou mais um botão, que pode ser personalizado.

Em termos de interface, o HarmonyOS oferece ao utilizador uma experiência única e de simples utilização. Todas as funcionalidades necessárias estão presentes e os cartões de informação, personalizáveis, são de leitura simples, mas com tudo o que utilizador necessita.

Um sistema aberto para todos e interface completa

Algo que é interessante e importante é a possibilidade de usarmos o Huawei Watch 5 tanto no Android como no iOS. Esta modularidade garante que qualquer utilizador pode ter este smartwatch no seu pulso, com a certeza de que irá funcionar e com todas as funcionalidades.

Outra novidade que será certamente apreciada é a possibilidade de controlar o smartwatch por gestos, sem tocar no ecrã. O utilizador só terá de usar 2 dedos e terá a capacidade de atendar chamadas, desativar um alarme ou confirmar um pagamento. Este último é uma adição que a Huawei trouxe e que dá uma nova vida aos seus relógios.

Em termos de bateria, a marca promete manter os valores a que nos habituou. Vai ser simples manter este relógio no pulso por muitos dias, sem ter de o carregar. E mesmo esse processo é rápido, o que dá uma liberdade grande, ao poder ser realizado entre 2 atividades.

Do tempo em que testámos o Huawei Watch 5, ficou claro que esta é a evolução certa para este equipamento. A chegada da tecnologia X-TAP vem garantir uma recolha de dados importantes de forma rápida e sem qualquer problema. Isso é uma vantagem imediata e que todos vão explorar. A experimentação deste relógio vai continuar e em breve traremos ainda mais pormenores e uma opinião mais detalhada.

Huawei Watch 5: galeria de imagens