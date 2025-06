Análise: computador portátil Chuwi CoreBook X i5-1245U

A Chuwi tem vindo a consolidar a sua posição no mercado de computadores portáteis acessíveis. O CoreBook X i5-1245U é um exemplo dessa filosofia, apresentando especificações que prometem satisfazer as necessidades de utilizadores que procuram produtividade e mobilidade.

Design e Construção

O CoreBook X destaca-se pelo seu design compacto e elegante. Com uma espessura de 17,25 mm e um peso de 1,4 kg, é facilmente transportável, ideal para quem anda sempre de um lado para o outro.

A construção em metal confere-lhe uma sensação premium e robustez. A moldura ultrafina de 5,8 mm proporciona uma experiência visual imersiva, maximizando a área útil do ecrã que ascende a 85%. Assim, mesmo com um ecrã generoso de 14", mantém um formato reduzido.

Ecrã

Equipado com um ecrã de 14 polegadas de resolução 2K (2160x1440) em formato 3:2, o CoreBook X i5-1245U apresenta imagens nítidas e cores vibrantes, graças à cobertura de 100% da gama de cores sRGB.

A proporção 3:2 é uma vantagem principalmente em tarefas de produtividade, como leitura e edição de documentos, devido a ter um espaço vertical mais favorecido.

Teclado e Touchpad

O teclado garante uma experiência de digitação confortável, com distanciamento adequado das teclas.

A retroiluminação em dois níveis facilita o uso em ambientes com pouca luz. O touchpad é de grandes dimensões, tornado assim a utilização mais rápida e eficiente. É responsivo e suporta gestos multitouch.

Conectividade e Portas

O CoreBook X inclui uma porta USB-C de função completa, suportando transmissão de áudio, vídeo e dados, bem como carregamento rápido PD2.0.

Adicionalmente, dispõe de duas portas USB-A 3.0, uma entrada para auscultadores de 3,5 mm, slot para microSD e possibilidade de expansão via SSD M.2.

Como comunicação sem-fios tem Wi-Fi 6 (802.11ax1), que assegura conexões rápidas e estáveis, e Bluetooth 5.2.

Desempenho - pensado para produtividade e (algum) gaming

No interior deste computador portátil encontra-se o processador Intel Core i5-1245U de 12ª geração, um chip de baixo consumo, mas com um bom desempenho. Tem uma arquitetura de 10nm, com 4 núcleos de performance e 4 núcleos de eficiência, para um total de 12 threads.

Os núcleos performance podem atingir frequências de até 4,4 GHz, enquanto os núcleos eficiência atingem no máximo 3,3 GHz. Isto permite estar sempre pronto para todo o tipo de tarefas, com ajuste dinâmico dependendo das tarefas em curso.

Acompanhado por 16 GB de RAM DDR4, o CoreBook X assegura um desempenho multitarefa competente, permitindo manter várias aplicações abertas sem degradação significativa da velocidade. O armazenamento SSD de 512 GB NVMe garante arranques rápidos do sistema e das aplicações, e é também adequado para grandes transferências de dados, por exemplo, habitual em edição de imagem e vídeo.

A gráfica integrada Intel Iris Xe, que melhora significativamente a performance gráfica em comparação com gerações anteriores, permite que este portátil já consiga abranger outro tipo de jogos com maior exigência, ou mesmo modelação 3D. No entanto, não é ainda comparável a uma gráfica dedicada, pelo que não espere correr jogos recentes ou muito pesados.

Para quem trabalha com software como o Adobe Photoshop ou o Premiere Pro, o CoreBook X pode lidar com edições básicas sem grandes dificuldades. No entanto, à medida que se adicionam camadas e efeitos mais exigentes, poderá notar alguma limitação. Para quem pretende apenas retocar imagens, realizar montagens simples ou editar pequenos vídeos, este portátil é uma opção viável.

No que toca à refrigeração, a Chuwi optou por um design eficiente que mantém o sistema a temperaturas aceitáveis mesmo sob carga, embora possa tornar-se ligeiramente audível em tarefas mais exigentes. Em testes de benchmark, o desempenho geral do CoreBook X aproxima-se do de ultrabooks mais caros, tornando-se uma opção interessante para quem procura um compromisso entre potência e acessibilidade.

Seguem as pontuações de alguns testes:

Bateria

Com uma bateria de 46,2 Wh, a Chuwi afirma uma autonomia até 8 horas. Na prática, este valor pode variar consoante o tipo de utilização, que no nosso caso foi ligeiramente inferior, mas é suficiente para um dia de trabalho moderado. O carregador de 65W permite carregar a bateria em cerca de uma hora e meia.

Considerações Finais

O novo Chuwi CoreBook X i5-1245U apresenta-se como uma opção sólida para quem procura um portátil equilibrado entre desempenho e portabilidade, especialmente tendo em conta o seu preço competitivo. Embora existam algumas limitações, como a autonomia em utilização mais intensiva, estas não comprometem a experiência geral para tarefas de produtividade e consumo multimédia.

Tem ainda uma vantagem interessante, que é o slot de memória vazio, acessível a partir de uma pequena tampa na zona inferior. Poderá, assim, estender a quantidade de RAM sem a necessidade de desmontar o chassis.

Para estudantes, para profissionais que necessitam de um portátil para tarefas diárias e até mesmo utilizadores ocasionais que desejam um ecrã de boa qualidade para consumo de multimédia, o CoreBook X é uma escolha sensata dentro da sua gama de preço.

O CoreBook X i5-1245U está disponível por apenas 347,60€ (IVA incluído), utilizando o código de desconto CBXI5. O envio é rápido e gratuito, feito a partir da Europa.

CoreBook X i5-1245U

O Pplware agradece à Chuwi pela cedência do CoreBook X para análise.