Google garante que Android oferece melhor proteção aos utilizadores do que o iOS

O Android e o iOS são sistemas móveis, mas inerentemente diferentes na sua filosofia. Isso leva a comportamentos dispares em muitas áreas e que os utilizadores entendem. No campo da segurança, surge agora a certeza da Google que o Android oferece melhor proteção aos utilizadores do que o iOS.

Android oferece melhor proteção do que o iOS

A IA da Google não serve apenas para gerar imagens ou conversar. A empresa utiliza a sua tecnologia para combater as burlas por SMS e RCS. Encomendou à YouGov um estudo com 5.100 utilizadores de smartphones (Android e iPhone) nos EUA, Índia e Brasil. As conclusões são “claras”, afirma a Google: “os utilizadores do Android relataram receber menos mensagens fraudulentas e manifestaram maior confiança na capacidade dos seus dispositivos para os proteger”.

Especificamente, os utilizadores de Android apresentaram uma probabilidade 58% maior de relatar não ter recebido mensagens de texto fraudulentas na semana anterior ao estudo, uma diferença que sobe para 96% entre os proprietários de Pixel. Por outro lado, os utilizadores de iPhone apresentaram uma probabilidade 65% superior de terem recebido três ou mais burlas durante o mesmo período.

A diferença aumenta quando se compara o iPhone com o Pixel. Os utilizadores do iPhone tinham 136% mais probabilidade de reportar a receção de inúmeras mensagens fraudulentas. Em termos de perceção, os utilizadores do Android tinham 20% mais probabilidade do que os utilizadores do iOS de classificar as proteções antifraude dos seus dispositivos como “muito eficazes” ou “extremamente eficazes”.

Estudo da Google foca-se nos utilizadores

Pode-se questionar a integridade de um estudo encomendado pela Google cujas conclusões coincidem com as descobertas do própria empresa. Mas a YouGov é uma organização respeitável, e as análises independentes chegam a conclusões semelhantes. O Leviathan Security Group, por exemplo, sublinha que os smartphones Android, e os telefones Pixel em particular, oferecem um nível de proteção contra fraudes superior por defeito, graças em parte à filtragem de chamadas, à deteção em tempo real e à autenticação de chamadas suspeitas.

A Counterpoint Research comparou ainda os sistemas de segurança dos principais modelos recentes — Pixel 10 Pro, Galaxy S25 Ultra, Motorola Razr+ 2025 e iPhone 17 Pro — e concluiu que o Android oferecia proteções melhoradas por IA em dez categorias, em comparação com apenas duas no iOS. A mais recente versão principal do sistema operativo do iPhone, o iOS 26, também reforçou a proteção contra spam na aplicação Mensagens.

No Android, a aplicação Mensagens filtra automaticamente o spam e analisa as conversas para detetar esquemas de “conquista de confiança”. A aplicação Telefone bloqueia números desconhecidos e pode atender chamadas em nome do utilizador utilizando a funcionalidade de Triagem de Chamadas. O Android também impede certas ações de risco durante uma chamada fraudulenta, como a instalação de aplicações inseguras ou a partilha do ecrã sem conhecimento do utilizador.