Há um novo bug do Windows 11 que muda o comportamento do sistema da Microsoft

São interessantes, ainda que muito irritantes, os bugs do Windows 11 e de outras versões. As versões tendem a acumular falhas e que acabam por atrapalhar a sua utilização. A mais recente surge agora no Gestor de Tarefas, que se recusa a fechar. Descubra que bug da Microsoft é este e como pode ser corrigido, ainda que de forma temporária.

Há um novo bug muito irritante do Windows 11

A mais recente atualização do Windows 11 está a causar um bug bastante estranho, mas muito irritante. Os PCs que instalaram a atualização KB5067036, disponível para o Windows 11 24H2 e 25H2, apresentaram um problema que pode fazer com que o Gestor de Tarefas seja executado em várias instâncias, mesmo quando se tenta fechá-lo.

De acordo com informações, os computadores com a mais recente atualização do Windows 11 estão a apresentar um problema bastante invulgar. A questão é simples: se interagir com o Gestor de Tarefas e o fechar utilizando o tradicional “X” no canto superior direito, a janela desaparece, mas a ferramenta continua a correr em segundo plano.

Isto significa que, se reabrir o Gestor de Tarefas, seja através do atalho (Ctrl+Shift+Esc) ou do menu de opções de segurança (Ctrl+Alt+Delete), será iniciada uma nova instância. Assim, o utilitário será duplicado e adicionado à instância que estava a ser executada anteriormente.

Muda o comportamento do sistema da Microsoft

A causa exata deste problema irritante que afeta o Windows 11 ainda é desconhecida. Especula-se que a atualização KB5067036 esteja, de alguma forma, a corromper o botão de fechar do Gestor de Tarefas, permitindo que este continue a ser executado mesmo depois de a janela desaparecer do ambiente de trabalho.

O mais surpreendente é que o problema afeta claramente apenas o Gestor de Tarefas e não a interface de outros utilitários do Windows 11. Até ao momento, a Microsoft não se pronunciou publicamente sobre este peculiar bug. É importante notar que ter mais do que um Gestor de Tarefas aberto no Windows 11 não representa um grande problema de desempenho.

Quem instalou a atualização e encontrou este problema, existem algumas opções para o resolver temporariamente. Uma delas é utilizar a opção “Terminar Tarefa” no Gestor de Tarefas. Basta clicar com o botão direito do rato nas instâncias e selecionar essa função ou utilizar o botão “Terminar Tarefa” na parte superior da janela. O problema deste método é que exige que o faça manualmente para cada instância.