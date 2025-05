Windows 11: Microsoft finalmente renovou completamente o menu Iniciar

A Microsoft revelou a maior mudança no menu Iniciar do Windows 11 dos últimos anos. Finalmente, após anos com o mesmo design e poucas características novas, este ponto do sistema operativo vai mudar. Será implementado primeiro em alguns dispositivos, mas será para todos.

O Windows 11 vai integrar várias ferramentas de inteligência artificial e acesso direto ao seu fiel companheiro, o seu smartphone, no menu Iniciar. O redesign, no entanto, não é radical e segue os padrões estéticos da Microsoft. Agora, mesmo sem mudanças profundas, as novas funcionalidades são suficientemente atrativas para falar de um novo menu iniciar.

De um modo geral, o novo menu Iniciar do Windows 11 será muito maior e mais personalizável. Estas são duas características essenciais que muitos utilizadores têm vindo a pedir há anos, principalmente com a tendência de ecrãs cada vez maiores e resoluções mais altas nos portáteis. Caberá mais e tudo ficará melhor, mas uma das grandes novidades é que o Windows 11 vai finalmente permitir desativar a pré-visualização dos ficheiros recomendados.

O novo menu inclui todas as aplicações do computador numa única página de rolagem, sem ter de abrir separadores adicionais ou secções separadas para encontrar um programa específico. Além disso, a IA colocará em primeiro plano as coisas que mais utiliza no dia a dia, para encontrar sempre o que se procura no menu. A Microsoft diz que isto funcionará perfeitamente.

Claro que, sendo maior, permite fixar mais aplicações favoritas. O número sobre para até 8 por linha e sem limite de 3 linhas. A joia da coroa está no lado direito: um novo submenu aparece após a atualização. É o novo centro de controlo do seu smartphone e exibe os contactos do seu dispositivo, o histórico de chamadas, as mensagens e o nível da bateria do dispositivo Android ou iPhone.

É uma das grandes novidades do novo menu e uma ferramenta fundamental para quem trabalha com o telemóvel por perto e depende da ligação do mesmo ao PC. Tudo está mais à mão e integrado com outra das secções mais utilizadas do sistema: o menu iniciar para abrir aplicações.

A Microsoft tornou este menu do Windows 11 muito mais inteligente. A IA é responsável por organizar e posicionar aplicações, além de oferecer um novo motor de busca para o seu computador que deverá ser mais capaz de encontrar o que procura com menos esforço.

São pequenas alterações que dão uma nova imagem a uma das partes mais utilizadas do sistema, sendo bem-vindas e estarão em breve disponíveis nos computadores com Windows 11 em todo o mundo. A Microsoft, aliás, já anunciou como o irá implementar: este menu iniciar chegará primeiro aos PCs Copilot Plus e depois será integrado nos restantes.