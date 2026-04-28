Windows K2: o plano secreto da Microsoft para melhorar o Windows 11

O Windows 11 tem vindo a acumular críticas há vários anos devido a problemas de desempenho e recursos de IA não solicitados. A Microsoft está ciente disso e lançou uma estratégia para reverter a situação. Este plano, conhecido internamente como Windows K2, é provavelmente a ideia mais ambiciosa que a empresa preparou para o seu sistema operativo em muito tempo.

Windows K2: o plano secreto da Microsoft

De acordo com o revelado, o K2 é o nome de código de uma iniciativa que a Microsoft desenvolve desde o segundo semestre de 2024. Ao contrário das atualizações anuais, o K2 é um projeto contínuo que redefine a forma como o sistema é desenvolvido e o que é priorizado em cada decisão. A ideia é que, até ao final de 2026 e ao longo de 2027, o Windows 11 seja um sistema do qual os utilizadores se orgulhem de utilizar.

O projeto gira em torno de três pilares principais: desempenho, design e fiabilidade. A Microsoft reconhece internamente que negligenciou aspetos básicos do sistema, como o Explorador de Ficheiros e o desempenho geral. Por um lado, o Windows 10 continua a ser mais rápido que o Windows 11 em certos cenários, enquanto o SteamOS se tornou o principal concorrente no panorama dos jogos.

Um exemplo deste retrocesso é o Explorador de Ficheiros, onde a Microsoft está a implementar melhorias na velocidade de navegação, processamento de ficheiros e pesquisa de documentos. Uma função de pesquisa instantânea por nome de ficheiro é mencionada. Para o conseguir, os engenheiros da empresa estariam a inspirar-se no File Pilot, uma aplicação que muitos já preferem ao explorador de ficheiros nativo do Windows 11.

Visualmente, o menu Iniciar será reconstruído de raiz utilizando o WinUI 3, a estrutura nativa da empresa. A promessa é que o novo menu será até 60% mais rápido que o atual, com mais opções de personalização, como redimensionar e ocultar secções. Está também confirmado que a capacidade de mover e redimensionar a barra de tarefas irá regressar, uma das funcionalidades mais solicitadas desde o lançamento do Windows 11.

Fazer tudo para melhorar o Windows 11

O novo menu Iniciar do Windows 11 também eliminará os anúncios. Segundo fontes, a Microsoft está disposta a abdicar da receita que obtém com as recomendações exibidas aos utilizadores. Esta funcionalidade tem sido alvo de críticas há anos, obrigando a gigante tecnológica a adicionar funcionalidades para desativar anúncios indesejados no seu sistema operativo.

O K2 também aborda diretamente a questão da sobrecarga de recursos. A Microsoft está a trabalhar para reduzir o consumo de memória em modo ocioso e tornar o sistema mais gerenciável em computadores de baixo custo. Isto inclui a revisão da sua presença nos portáteis de jogos, um mercado onde o Windows tem a reputação de apresentar um desempenho inferior em comparação com a concorrência.

Por fim, o Projeto K2 aborda também as atualizações do sistema. O objetivo é reduzir as reinicializações obrigatórias para uma por mês, enquanto outros componentes, como os controladores, seriam atualizados apenas durante a reinicialização. A Microsoft está a trabalhar para minimizar os erros que aparecem com cada atualização, embora isso dependa dos testes realizados pelo programa Insider.

O Windows K2 não tem uma data de lançamento definida. Todas as correções serão aplicadas entre 2026 e 2027 através de atualizações mensais para o Windows 11. A Microsoft pretende testá-las para garantir que funcionam e não causam mais problemas do que soluções.