Baterias do Nissan LEAF dão nova vida a sistema de carregamento de veículos elétricos

Doze baterias do Nissan LEAF foram reutilizadas para permitir um carregamento rápido de até 240 kW numa zona com restrições da rede elétrica. Esta iniciativa demonstra o compromisso contínuo em garantir uma “segunda vida” eficaz para as baterias.

A Nissan está a promover um ciclo de vida circular para as baterias dos seus veículos elétricos, apoiando o lançamento de uma solução de carregamento ultrarrápido para veículos elétricos no porto de Vigo, em Espanha.

Desenvolvido pela Little Electric Energy, especialista espanhola em armazenamento de energia e carregamento de veículos elétricos, o Green Charge Flex é uma solução modular plug-and-play que reutiliza doze conjuntos de baterias de 30 kWh do Nissan LEAF (baterias utilizadas na primeira geração - fase 2) para criar um Sistema de Armazenamento de Energia (ESS) de 300 kWh.

Nissan ajudará a aumentar a capacidade da rede elétrica

As baterias do Nissan LEAF irão alimentar quatro carregadores no porto de Vigo para fornecer carregamento CC ultrarrápido de até 240 kW, a par de carregamento CA de 22 kW. O objetivo é aumentar a capacidade da rede.

Em conjunto com a Little Electric Energy, estamos a juntar inovação e circularidade para dar às baterias do Nissan LEAF uma segunda vida para além da estrada.

Afirmou Soufiane El Khomri, diretor de Energia da Nissan para a região de África, Médio Oriente, Índia, Europa e Oceânia (AMIEO).

Na sua perspetiva, "ao integrar tecnologia de baterias reutilizadas em sistemas modulares de armazenamento de energia, estamos a possibilitar o carregamento ultrarrápido em portos, instalações industriais e outros locais onde a capacidade da rede é limitada".

Dessa forma, "aliviando a pressão sobre as redes locais e prolongando o valor das nossas baterias além da sua primeira utilização".

A instalação-piloto funcionará durante pelo menos um ano, em colaboração com um operador de pontos de carregamento (CPO) e as autoridades do porto de Vigo.

O sistema é cofinanciado pela União Europeia e pela Agência Nacional de Energia de Espanha, o Instituto para a Diversificação e Poupança de Energia (IDAE), e irá suportar as normas de ligação CCS-1, CCS-2 e CHAdeMO.

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