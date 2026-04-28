Mistério resolvido: estrondo na Figueira da Foz era um caça F-16M a quebrar a barreira do som

Na segunda-feira, um misterioso barulho assustou as pessoas no litoral Centro de Portugal. A explicação oficial chegou, hoje, e dá conta de que era um F-16M da Força Aérea Portuguesa a ultrapassar a barreira do som.

O que aconteceu?

Pelas 12h37 da manhã de ontem, um estrondo seguido de uma onda de choque surpreendeu os habitantes da Figueira da Foz e arredores.

As descrições foram unânimes: um barulho semelhante a um trovão distante, imediatamente seguido de uma vibração que fez tremer o chão e abanar os vidros de estabelecimentos comerciais.

O fenómeno durou apenas alguns segundos, mas foi suficiente para gerar alarme e uma enxurrada de contactos para as autoridades.

Segundo uma fonte da Proteção Civil, os relatos estenderam-se a povoações do norte e nordeste do concelho da Figueira da Foz (como Quiaios ou Ferreira-a-Nova), Tocha (Cantanhede) e Bunhosa e Arazede (Montemor-o-Velho), entre outros locais.

Durante várias horas, a origem do fenómeno permaneceu um mistério. O Serviço Municipal de Proteção Civil da Figueira da Foz confirmou ter ouvido o barulho e sentido a onda de choque, mas os contactos feitos nesse dia para identificar a causa não deram frutos.

Várias hipóteses foram analisadas e sucessivamente afastadas:

Descarga elétrica (o céu estava limpo e não havia registo de relâmpagos no território continental);

Explosão subaquática relacionada com as obras de aprofundamento da barra do rio Mondego;

Até um possível sobrevoo de um avião de combate, hipótese que a própria Proteção Civil descartou após contacto com a Força Aérea Portuguesa, na altura sem resposta conclusiva.

Curiosamente, os trabalhadores portuários junto ao cais comercial afirmaram não ter ouvido nem sentido nada, ao contrário de quem estava na margem esquerda do Mondego ou nas instalações da Navigator, a cerca de 10 km a sul.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) chegou a receber vários telefonemas sobre o sucedido, mas as estações sismológicas do continente não registaram qualquer atividade.

Força Aérea Portuguesa explica

Esta terça-feira, a Força Aérea Portuguesa esclareceu o sucedido.

Em comunicado enviado à imprensa, confirmou que o estrondo resultou da "realização de uma missão operacional de F-16M, no âmbito da defesa aérea, em que houve necessidade de ultrapassar a barreira do som".

A par disso, aproveitou para explicar por que razão o fenómeno foi tão audível e abrangente: em determinadas condições atmosféricas, como inversões térmicas ou variações de densidade do ar, as ondas de choque podem propagar-se de forma mais intensa do que o esperado à superfície, tornando o chamado sonic boom muito mais impactante do que o habitual.

O chamado sonic boom é o estrondo causado quando um objeto, como um avião, ultrapassa a velocidade do som (cerca de 1235 km/h ao nível do mar). De forma simples, quando um avião voa a essa velocidade, as ondas sonoras que ele próprio gera não conseguem "escapar" para a frente, pelo que se acumulam e formam uma onda de choque em cone. Quando esse cone atinge o solo, quem está em baixo ouve um estrondo seco e repentino, muitas vezes acompanhado de vibração.

No mesmo comunicado, a Força Aérea garantiu que não houve qualquer situação de risco para os cidadãos, classificando o acontecimento como uma "ocorrência pontual decorrente de operações essenciais à segurança e defesa nacional".

Mais, reafirmou o seu compromisso com a defesa do espaço aéreo nacional.

De facto, a Proteção Civil confirmou que os bombeiros não registaram qualquer chamada de emergência, nem foram reportadas vítimas ou danos materiais.