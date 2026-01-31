Windows 11: atualização recente está a comprometer a webcam de vários utilizadores

O ano de 2026 tem sido marcado por sucessivos desafios para os utilizadores do Windows 11, com a mais recente atualização a introduzir instabilidade em componentes críticos do sistema. Após um início de janeiro complicado, um novo update está a causar erros que afetam desde a câmara até à interface de bloqueio.

Relatos de erros na webcam no Windows 11

De acordo com diversas informações técnicas, a atualização KB5074105, destinada às versões 24H2 e 25H2 do Windows 11, trouxe consigo uma série de inconvenientes inesperados. Embora este patch inclua correções para o explorador de ficheiros e resolva problemas na ativação do sistema, muitos utilizadores deparam-se agora com falhas de hardware.

Relatos indicam que, após a instalação, a webcam de vários portáteis deixa de funcionar, apresentando intermitências e mensagens de erro persistentes em aplicações de videoconferência.

Para além dos problemas com a imagem, registam-se anomalias no ecrã de bloqueio, onde o relógio e os widgets deixam de responder após breves segundos. Outra queixa comum tem que ver com a barra de tarefas, que demora um tempo excessivo a surgir após o arranque do computador, o que prejudica a fluidez da experiência de utilização.

A natureza das atualizações de pré-visualização

É importante compreender que o pacote KB5074105 é classificado como uma atualização opcional de pré-visualização. Estas versões são normalmente disponibilizadas pela Microsoft na terceira ou quarta semana de cada mês, funcionando como um terreno de testes antes do lançamento oficial na segunda terça-feira do mês seguinte.

Se o utilizador tiver ativa a opção "Obtenha as atualizações mais recentes assim que estejam disponíveis" nas definições do Windows Update, o sistema instalará estes patches experimentais de forma automática.

Especialistas e consultores da Microsoft sugerem que, caso o computador apresente um desempenho estável, não há necessidade de apressar a instalação destas versões preliminares. O risco de encontrar erros de software é significativamente superior nestes pacotes do que nas atualizações de segurança obrigatórias.

Caso o seu computador já tenha sido afetado por estas falhas, a solução mais eficaz passa pela desinstalação imediata da atualização KB5074105 através do histórico de atualizações nas definições do sistema. Após reiniciar o equipamento, é recomendável aceder a "Definições" > "Windows Update" e desativar a opção que permite receber atualizações antecipadas, garantindo que o seu PC apenas descarrega versões finais e validadas.

Adicionalmente, os utilizadores podem optar pela funcionalidade "Colocar em pausa as atualizações". Esta ferramenta permite suspender a procura de novos updates por um período determinado, conferindo tempo à Microsoft para corrigir os erros reportados antes que o sistema tente realizar uma nova instalação automática.

