Zorin OS 18: a distro Linux mais adotada para fugir ao Windows 10

O fim do suporte ao Windows 10 trouxe uma mudança importante. Muitos decidiram adotar o Linux e o que oferece, abandonando de vez a proposta da Microsoft. O Zorin OS aproveitou esse momento e agora anunciou que ultrapassou os 2 milhões de downloads em menos de três meses após o fim do suporte para o Windows 10.

O Linux mais usado para fugir ao Windows 10

Com o fim do suporte para o Windows 10, e apesar de ter tido um ano de atualizações alargadas, muitos utilizadores preferem abandonar o ecossistema Windows e migrar para o Linux. Esta migração é reforçada pelas recentes medidas de segurança anunciadas pela Microsoft para a versão 25H2 do Windows 11, que tornam os sistemas mais recentes cada vez mais exigentes em termos de hardware.

Perante este cenário, muitos utilizadores com computadores que já não cumprem os requisitos são forçados a abandonar o Windows, especialmente após os alertas da Microsoft sobre os riscos de segurança de utilizar um sistema sem suporte. Neste contexto, o Linux está a recuperar destaque, e uma distribuição em particular está a aproveitar a oportunidade: o Zorin OS 18.

O Zorin OS 18 foi apresentado em setembro de 2025, pouco antes do fim do suporte oficial para o Windows 10. Veio acompanhado por uma lista abrangente de novas funcionalidades concebidas para facilitar a transição do Windows. Com mais de 240 milhões de PCs com Windows 10 impossibilitados de atualizar para o Windows 11, a resposta foi enorme: em poucos dias, a distribuição ultrapassou os 100.000 downloads .

75% dos utilizadores a virem do Windows 10 e 11

O crescimento continuou nas semanas seguintes. Em novembro, o Zorin OS 18 ultrapassou um milhão de downloads em pouco mais de um mês. E no mês passado, este número voltou a duplicar, atingindo os dois milhões de downloads em menos de três meses desde o seu lançamento.

Um facto relevante é que, segundo os seus desenvolvedores, 75% dos downloads provêm de utilizadores do Windows. Isto sugere que cerca de 1,5 milhões de pessoas que utilizavam o Windows 10 ou o Windows 11 decidiram instalar o Zorin OS, embora não seja claro quantas o utilizam como sistema operativo principal e quantas o avaliam como um complemento.

Apesar de ser um movimento importante e que merece destaque, a verdade é que era esperado. Ao não ter suporte para o Windows 10 e nem a possibilidade de fazer a atualização para o Windows 11, os utilizadores tomaram a decisão lógica de mudar para o Linux e a escolha parece ter sido uma das distribuições que melhor se encaixa neste contexto, o Zorin OS 18.