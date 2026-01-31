O que significam as letras “SS+” em algumas portas USB modernas

Tenha cuidado ao ligar um cabo USB à porta errada do seu computador, pois pode estar a cometer um erro relevante. Se a porta tiver a indicação “SS+”, essa escolha faz mesmo a diferença.

O que é USB SuperSpeed (SS)?

Se utiliza com frequência cabos USB, pens USB ou outros acessórios ligados diretamente ao computador, Smart TV ou consola, é provável que já tenha reparado em símbolos ou letras aparentemente estranhas junto às portas USB.

Estes símbolos não estão ali por acaso. Têm um significado concreto e podem influenciar diretamente a velocidade de transferência de dados, bem como a potência e a eficiência energética dos dispositivos ligados.

Na prática, trata-se de um sistema semelhante ao que existe na classificação dos cabos HDMI e de outras ligações presentes em computadores e televisores inteligentes.

Por isso, é importante atenção antes de ligar qualquer cabo, pois podem estar a ocorrer limitações de desempenho sem que se aperceba, sobretudo quando está em causa uma porta identificado como “SS+”.

Para que serve uma porta USB com o símbolo SS+

Já reparou na sigla SS numa porta USB? A maioria das pessoas utiliza-o como qualquer outro, sem saber exatamente para que serve. No entanto, estas letras têm um significado técnico importante, relacionado tanto com a velocidade como com a capacidade energética.

SS significa SuperSpeed, designação atribuída ao padrão USB 3.0, que permite velocidades até 5 Gbps e uma potência máxima de 4,5 W. A evolução deste padrão é o USB 3.1 Gen 2, que duplica a velocidade para 10 Gbps e aumenta a potência para 10 W.

Este padrão é identificado como SuperSpeed+ ou SS+.

Estas portas são comuns em portáteis e computadores de secretária mais recentes, orientados para maior desempenho. Dentro do código de cores dos padrões USB, o SS+ é normalmente identificado pela cor turquesa, um detalhe visual importante para reconhecer rapidamente o tipo de ligação disponível.

Compatibilidade e limitações de desempenho

Mesmo que tenha um cabo e um dispositivo compatíveis com USB 3.1 Gen 2, se os ligar a uma porta USB 3.0 estará a limitar a velocidade real de transferência. O mesmo acontece quando um cabo de padrão inferior é ligado a uma porta SS+.

A diferença não se resume apenas à transferência de dados. A gestão de energia também é afetada, já que estas ligações mais avançadas podem suportar tecnologias como USB Power Delivery e outras funcionalidades adicionais.

Qual é o padrão USB mais avançado atualmente

Atualmente, o padrão mais avançado é o USB4, que permite velocidades até 40 Gbps. Estas portas são identificados por um símbolo USB em forma de tridente acompanhado dos números 20, 40 ou 80, consoante a capacidade máxima suportada.

Conhecer estas pequenas diferenças pode parecer irrelevante, mas faz toda a diferença para quem pretende tirar o máximo partido do desempenho dos seus equipamentos.

