USB-A vs. USB-B vs. USB-C: Quais são as suas principais diferenças?

Desde a introdução da primeira versão do Universal Serial Bus (USB) em 1996, os conectores desta interface têm evoluído consideravelmente. Os três tipos que marcaram esta evolução são o USB-A, USB-B e USB-C. Atualmente, a maioria dos dispositivos no mercado apresenta um ou mais destes conectores. Por isso, é essencial compreender as suas diferenças!

Tecnologia USB e a evolução dos conectores

A evolução da tecnologia USB foi crucial para padronizar a ligação de hardware a computadores, simplificando a transferência de dados e a alimentação de dispositivos eletrónicos.

A primeira versão do USB surgiu em 1996 com o conector USB-A, que rapidamente se tornou o tipo mais comum em dispositivos como teclados, ratos, impressoras e discos externos. As versões mais antigas deste conector possuíam 4 pinos, enquanto as mais recentes contam com 9 pinos.

Em simultâneo, também em 1996, surgiu o USB-B, que é menos utilizado devido ao seu formato específico e dimensões menores. Este conector encontra-se frequentemente em dispositivos como impressoras, scanners e câmaras. Com 9 pinos, utiliza 4 para transferência de dados e 5 para alimentação e carregamento de dispositivos

O USB-C foi introduzido em 2014, embora o seu desenvolvimento tenha começado no início da década de 2010. Este conector foi criado para ser mais pequeno, reversível e mais rápido, superando as limitações dos seus predecessores. Com 24 pinos, o USB-C é mais compacto e oferece velocidades de transferência muito superiores (até 40Gbps), graças à integração com a tecnologia Thunderbolt.

Hoje em dia, o USB-C é amplamente utilizado em dispositivos modernos e em periféricos como monitores e impressoras. A sua versatilidade permite transferência de dados, entrega de energia, carregamento de dispositivos e saída de vídeo, tornando-o uma solução multifacetada para as necessidades de conectividade atuais.

Diferenças nos materiais utilizados

Os materiais utilizados na produção dos conectores USB-A, USB-B e USB-C podem parecer semelhantes, mas as suas diferenças técnicas têm impacto no desempenho.

O USB-A utiliza geralmente latão com revestimento de níquel na sua estrutura externa, o que garante resistência e proteção contra corrosão. Os terminais são feitos de bronze fosforoso, revestidos com ouro de 30’’ na área de contacto e estanho sobre níquel na base, o que assegura uma condutividade eficiente. O isolante é produzido em PBT com classificação UL94V-0 e cor azul (Pantone 300C), oferecendo segurança e isolamento elétrico.

No caso do USB-B, os contactos (pinos) são fabricados em bronze fosforoso ou revestidos com ouro de 30’’, devido à sua elevada condutividade e resistência à corrosão. A estrutura é normalmente de latão ou com revestimento de níquel para assegurar durabilidade. O isolante é feito de termoplástico PA9T, também classificado com UL94V-0.

No USB-C, o cobre é utilizado para os pinos e contactos devido à sua elevada condutividade, essencial para transferência de dados e alimentação. O revestimento a ouro melhora a condutividade e protege contra corrosão. A estrutura externa é revestida a níquel para resistir a riscos, desgaste e corrosão. O isolante é geralmente de poliamida (PA), um termoplástico robusto e leve, conhecido pela sua resistência ao calor e aos químicos.

Áreas de aplicação dos conectores USB

O USB-A é o conector mais antigo e ainda um dos mais utilizados. Dispositivos electrónicos lançados antes de 2015 utilizam quase exclusivamente este conector, e muitos dispositivos modernos ainda o incluem para compatibilidade com periféricos mais antigos, como teclados, ratos, impressoras e discos externos. Computadores de secretária, consolas de jogos e televisões continuam a incorporar portas USB-A devido à sua versatilidade.

O USB-B é o menos comum dos três e é maioritariamente utilizado em periféricos. Apesar de menos popular, ainda se encontra em routers, impressoras e fotocopiadoras. Este conector continua relevante para aplicações específicas que exigem as suas características.

O USB-C é o mais recente e avançado dos conectores. Com um design pequeno e oval, é reversível, permitindo que seja ligado em qualquer orientação. Desde 2014, o USB-C tem vindo a tornar-se padrão em novos dispositivos como smartphones, tablets, portáteis, impressoras e monitores. A sua capacidade de altas velocidades, entrega de energia e versatilidade fazem dele o conector do futuro, literalmente.

Hoje, a maioria dos dispositivos modernos, incluindo telemóveis, televisões, portáteis, computadores de secretária, barras de som e consolas de jogos, adoptou o USB-C como solução principal.

Tipo USB-A USB-B USB-C Tipos USB Tipo A, Mini USB A, Micro USB A USB Tipo B, USB Mini B, USB Micro B USB Tipo C Formato Retangular Vários designs (principalmente quadrado) Formato oval (retângulo pequeno com lados arredondados) Conexão Host e conector Conector Host e Conector Compatível com versões anteriores Não Sim Sim Reversível Não Não Sim* Versões 1.1, 2.0, 3.0, 3.1 e 3.2 1.1, 2.0, 3.0 e 3.1 1.1, 2.0, 3.0, 3.1, 3.2 e 4.0 Velocidade máxima por versão 1.1 - até 12 Mbps

2.0 - até 480 Mbps

3.0 - até 5 Gbps

3.1 - até 10 Gbps

3.2 - até 20 Gbps** 1.1 - até 12 Mbps

2.0 - até 480 Mbps

3.0 - até 5 Gbps

3.1 - até 10 Gbps 1.1 - até 12 Mbps

2.0 - até 480 Mbps

3.0 - até 5 Gbps

3.1 - até 10 Gbps

3.2 - até 20 Gbps

4.0 - até 80 Gbps Dispositivos com suporte comum Desktops, portáteis, smartphones, TVs inteligentes, consolas de jogos, pendrives, DVDs, Blu-Ray, teclados, ratos, impressoras, scanners, entre outros. Impressoras, scanners e câmaras Todos os dispositivos modernos, incluindo desktops, laptops, TVs inteligentes, smartphones, fones, consolas de jogos, pendrives, DVDs, Blu-Ray, teclados, ratos, impressoras, scanners, entre outros.

* Depende do dispositivo e da implementação. Por exemplo, um cabo USB-C pode não funcionar em uma porta USB 2.0, mesmo com adaptadores.

** USB 3.2 tem variações como 3.2 Gen 1x1 (5 Gbps), 3.2 Gen 2x1 (10 Gbps) e 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps).

