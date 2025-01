The Last of Us Parte II Remastered no PC: já não falta muito

The Last of Us Parte II Remastered, a sequela remasterizada de um dos melhores jogos de sempre, está prestes a chegar ao PC mas, enquanto não chega, podem sempre ir fazendo as vossas reservas...

Pessoalmente, e como tive já oportunidade de referir, The Last of Us foi o melhor jogo que tive oportunidade de experimentar. Por tudo... pela história cativante, terna e apaixonante, pelos gráficos assombrosos para a altura, pela magnifica qualidade emprestada pelos atores que deram voz ao jogo.... enfim... por tudo.

Isto foi em 2013 mas, passados 7 anos assistimos ao lançamento de The Last of Us Parte II, um jogo que não conseguiu atingir os patamares do seu antecessor e que inclusive contou com algumas decisões polémicas da equipa da Naughty Dog. No entanto, esta Parte II foi também um jogo que deliciou milhares de jogadores por todo o Mundo, nas consolas Playstation e em breve, também chegará aos jogadores de PC.

Com efeito, a edição remasterizada de The Last of Us Parte II chega no próximo dia 3 de abril ao Steam e à Epic Games Store. E... já pode ser reservado.

Efetivamente, The Last of Us Parte II Remastered para PC já pode ser reservado tanto no Steam como na Epic Games Store por um preço aproximado de 49,99€. Desenvolvido em colaboração com a Nixxes Software e Iron Galaxy Studios, esta edição traz melhorias visuais, novos modos e novas funcionalidades, tudo a pensar nos jogadores de PC.

O título premiado chega ao PC no próximo dia 3 de abril com várias melhorias gráficas, novos modos de jogo como o "Sem Regresso", uma experiência de sobrevivência roguelike, e muito mais.

Esta versão para PC melhora o jogo original através de uma variedade de melhorias gráficas, bem como da integração total do comando DualSense. As já extensas funcionalidades de acessibilidade do jogo serão expandidas nesta edição definitiva, incluindo opções como audiodescrições e texto em vibrações. Além disso, os jogadores poderão explorar o processo de desenvolvimento com os Níveis Perdidos, explorar o seu lado musical com o modo "Tocar Guitarra Livremente", testar as suas habilidades no modo "Contrarrelógio" ou desfrutar do modo fotografia.

The Last of Us Parte II Remastered chega aos PCs a 3 de abril, tanto no Steam como na Epic Games Store.