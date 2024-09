Microsoft acusa Apple de ser um obstáculo aos jogos na nuvem no iOS

A Microsoft afirmou que as alterações à App Store não são suficientes para lançar uma aplicação nativa Xbox Cloud Gaming. A empresa adverte que os requisitos impostos pela Apple impedem que um programador possa obter receitas com os jogos na nuvem.

Numa carta enviada à Autoridade da Concorrência e dos Mercados (CMA) do Reino Unido, a Microsoft criticou as políticas da App Store. A empresa tecnológica afirma que as alterações implementadas pela Apple no início de 2024 eliminam certas restrições às aplicações de jogos na nuvem, mas não são suficientes.

A Microsoft observa que, apesar das mudanças que a Apple fez nas diretrizes entre janeiro e março de 2024, muitas delas ainda representam um obstáculo para aplicações nativas de jogos na nuvem. Estas diretrizes não podem ser cumpridas por aplicações no catálogo de jogos que incorporem jogos de terceiros (por razões técnicas e económicas).

Menciona a carta.

Microsoft refere-se a duas diretrizes da App Store

A primeira (3.1.1) impede que as aplicações nativas incluam links externos que permitam a compra de produtos ou serviços. Embora a Lei dos Mercados Digitais (originalmente, DMA) facilite as lojas de terceiros e as ligações a meios de pagamento alternativos, a sua aplicação é exclusiva à Europa. Isto significa que os utilizadores no Reino Unido e no resto do mundo têm de aderir às regras oficiais.

Uma vez que a aplicação nativa Xbox Cloud Gaming deve efetuar todas as transações utilizando o sistema da Apple, a Microsoft teria de pagar a taxa de 30%. Esta taxa "é fixada a um nível que não é economicamente sustentável ou justificável", afirma a Microsoft.

Uma das questões que tem dominado os últimos anos é a taxa que a Apple impõe às transações na App Store. Os utilizadores que vivem fora do Espaço Económico Europeu não podem beneficiar da DMA e aceder a lojas de terceiros ou ao próprio Fortnite. A Microsoft e outras empresas querem mudar a situação e estão a contar com os reguladores.

No caso dos jogos na nuvem, a Apple diz que os programadores podem optar por uma aplicação Web. Numa carta enviada à CMA, a empresa sediada em Cupertino referiu que tem "apoiado consistentemente o jogo em todas as suas formas".

O problema destas aplicações é que não têm as mesmas vantagens de uma aplicação nativa. A Microsoft menciona que têm uma funcionalidade reduzida devido ao requisito do WebKit.

Dadas as limitações de descoberta e acessibilidade das aplicações web, a proibição de lojas de aplicações alternativas para iOS representa uma barreira significativa à sua adoção.

Afirmou.

