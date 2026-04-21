Volkswagen aposta em IA local para revolucionar carros na China

A gigante alemã Volkswagen prepara-se para transformar radicalmente a experiência de condução no território chinês através da integração de agentes de inteligência artificial (IA) nos seus veículos. Esta aposta tecnológica visa estreitar a relação entre o condutor e a máquina.

IA local e "personalidades digitais" nos modelos da Volkswagen

A partir do segundo semestre deste ano, todos os automóveis baseados no ecossistema digital da Volkswagen na China passarão a incluir assistentes virtuais inteligentes. Estes agentes permitirão aos utilizadores gerir diversas funções do veículo através de comandos de voz naturais.

Thomas Ulbrich, o responsável tecnológico da marca no país, sublinhou que o objetivo é que o automóvel assuma o papel de um companheiro de viagem, e não apenas de um meio de transporte.

Para conferir uma personalidade distinta a estes assistentes, a construtora alemã recorreu ao "know-how" de parceiros locais de peso, como a Tencent, a Alibaba e a Baidu. Esta colaboração resultou numa ferramenta capaz de antecipar as necessidades de quem conduz.

Um detalhe técnico relevante é que o LLM utilizado foi treinado localmente e será executado diretamente no hardware do carro, prescindindo da ligação à nuvem para garantir maior rapidez e privacidade.

Recentemente, a Volkswagen exibiu em Pequim quatro novos modelos, destacando-se o ID. UNYX 09. Este veículo é o fruto de um esforço de desenvolvimento conjunto com a fabricante de elétricos Xpeng, um projeto que foi concluído num período de apenas dois anos.

Parcerias estratégicas com a Xpeng e a Horizon Robotics

A Volkswagen tem reforçado a sua presença no ecossistema chinês através de investimentos avultados na Xpeng e na Horizon Robotics, uma especialista em semicondutores. Estas alianças permitiram à empresa prescindir dos chips da Nvidia no mercado chinês.

Em substituição, o novo SUV elétrico da marca, com entregas previstas para o final de junho, utilizará o chip Turing da Xpeng. Paralelamente, decorre o desenvolvimento de um processador automóvel avançado em conjunto com a Horizon Robotics.

Para o próximo ano, a fabricante planeia elevar a fasquia ao implementar IA "agêntica" para gerir, de forma unificada, os sistemas de assistência à condução e o controlo do habitáculo. Esta autonomia tecnológica foi reforçada pela criação de um centro de investigação em Hefei, que tem agora luz verde para desenvolver e validar tecnologias de forma independente.

De acordo com dados recentes da Câmara de Comércio Alemã na China, as empresas do setor automóvel da Alemanha intensificaram as suas atividades de Investigação e Desenvolvimento (I&D) em solo chinês. O objetivo é claro: servir tanto o mercado interno como o panorama global com inovações de ponta.

O relatório indica que cerca de 80% das empresas auscultadas conseguiram reduzir os seus custos de desenvolvimento ao localizar estas operações na China, em comparação com os gastos verificados na Alemanha.

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