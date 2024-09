A aplicação X TV já está disponível e parece estar muito atrás da concorrência

Recentemente, o X de Elon Musk fez a sua primeira aposta na guerra do streaming com o lançamento da X TV. Embora esta iniciativa tenha sido recebida com alguma curiosidade, rapidamente se tornou evidente que a aplicação deixa muito a desejar.

X TV traz experiência desanimadora

A X TV, agora disponível em algumas Amazon Fire TVs, Google TVs e algumas LG, é essencialmente uma plataforma de streaming de vídeo para a plataforma X. Os utilizadores têm de iniciar sessão com as suas contas X para aceder ao conteúdo, que não é mais do que uma lista selecionada de vídeos já disponíveis no X.

Segundo relata a Engadget, a experiência da X TV tem sido a desanimadora. A fonte salienta o facto de o conteúdo da aplicação estar fortemente inclinado para pontos de vista de direita. Exemplos de vídeos recomendados incluíam um clip de Megyn Kelly a acusar Tim Walz de "valor roubado", uma reportagem de Andy Ngo e uma entrevista com Tucker Carlson e Darryl Cooper, que apresentava uma história revisionista.

A seleção limitada de programas, como o de Carlson, parece refletir as tendências políticas do próprio Musk, o que pode afastar uma parte significativa dos utilizadores da plataforma.

Além disso, a própria interface da aplicação está muito longe da que foi apresentada nos materiais promocionais iniciais. Enquanto o vídeo de apresentação mostrava uma interface de transmissão elegante e moderna, a versão atual da Amazon Fire TV é simples e visualmente pouco atraente.

As escolhas de conteúdo não são aleatórias

As escolhas de conteúdo refletem uma mudança mais ampla na base de utilizadores do X. A plataforma tem visto os seus utilizadores mais ativos alinharem-se cada vez mais com pontos de vista conservadores. Essa mudança tem sido gradual, mas percetível, e o conteúdo da X TV parece estar a atender a esse público.

Por enquanto, é difícil ver a aplicação a ter um impacto significativo na guerra do streaming, especialmente quando confrontada com concorrentes mais estabelecidos e bem preparados.

Se o X espera ganhar força neste espaço, terá de expandir a sua oferta de conteúdos, melhorar a sua interface e, talvez o mais importante, alargar o seu conteúdo para além da política. Até lá, a X TV continua a ser uma adição dececionante à lista cada vez maior de plataformas de streaming.

