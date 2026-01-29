Governo decreta situação de calamidade! O que significa?

O Governo anunciou recentemente a declaração de situação de calamidade em várias regiões do país, numa medida que visa reforçar a proteção da população face a condições adversas. Mas afinal, o que isto significa na prática?

Em termos simples, a situação de calamidade é um nível de alerta que indica que a gravidade do evento natural ou da situação em curso exige medidas excecionais de prevenção e intervenção, mas ainda não atinge o nível máximo de emergência nacional.

Entre as principais consequências estão:

Reforço da atuação das autoridades de proteção civil e das forças de segurança;

Possíveis restrições temporárias de circulação em áreas afetadas;

Suspensão de aulas ou serviços públicos, caso seja necessário garantir a segurança da população;

Orientações específicas à população, como evitar deslocações desnecessárias e seguir as instruções oficiais.

Fotos do Jornal de Leiria

Em termos práticos, este tipo de declaração serve para alertar os cidadãos e permitir que o Governo e os serviços de emergência atuem rapidamente, mobilizando recursos e coordenando respostas para minimizar danos e proteger vidas.

O Conselho de Ministros, reunido esta quinta-feira na Residência Oficial do Primeiro-Ministro, decidiu decretar a situação de calamidade nas zonas mais afetadas pela Tempestade Kristin e o Primeiro-Ministro visitará as zonas afetadas nos distritos de Leiria e Coimbra.

O Primeiro-Ministro decidiu cancelar a agenda externa prevista para os próximos dias, nomeadamente as viagens a Andorra e à Croácia.